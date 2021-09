Dicho así, suena a mucho dinero y en verdad lo es, pero hay que situar los millones en la perspectiva de un sector que si en condiciones normales necesita bastante más –que, en definitiva, eso es lo que le pasa al campo español y, peor aún, al gallego–, en las circunstancias actuales casi parece poco. Lo que añade –no para incordiar ni aguarle la fiesta a alguien– la obligación de insistir en que las expectativas financieras y, en general, económicas no son las que algunos cantan aquí y allá. Y las políticas en Europa tampoco, ahora que a la señora Merkel le quedan unas semanas de liderazgo en Alemania, donde el PSD parece favorito al relevo.

Y no solo esa circunstancia preocupa. El planeta está cada vez más inquieto por los efectos del acaparamiento y carestía de materias primas estratégicas y el aparente –al menos– cambio de equilibrios geoestratégicos, tras la retirada de la OTAN de casi todas partes, el avance de China como gran potencia y el afán de Rusia por volver a serlo –además de una UE tímida y dubitativa– agravan el escenario que se espera. Conocida la teoría de las expectativas –sean estas malas o buenas–, la economía irá en la dirección que marquen. Y las transformaciones a las que se alude supondrán otros cambios, probablemente a peor, en el futuro.

Así las cosas, las previsiones que se hicieron, en cierto modo optimistas, acerca del fin de la pandemia no parecen ahora del todo atinadas. Y eso significa inestabilidad y más problemas para los débiles. En esa situación, y no conviene engañarse, están Galicia y España, aun con matices. En muchos terrenos, y desde luego en lo agroalimentario. Por eso es tan importante no lo que diga el ministro –que aseguró “repartos equitativos”, algo que suena a excusatio non petita,– sino lo que haga y ordene el señor presidente del Gobierno. Y por más que suene reiterativo, no hay razón para que Galicia aguarde sin desconfianza que el ministro Planas pueda hacer lo que dice sobre la equidad a la hora de distribuir los recursos.

Cuanto queda dicho es de aplicación semejante a otros sectores de la actividad estratégica de este Reino. Por ejemplo, al del metal, que reunió en Vigo su creme de la creme, además de todo el escalafón político. Habrá que esperar a las conclusiones, porque la arenga inicial de “excelencia” y “confianza” suena muy bien, pero a día de hoy el conjunto no está para echar cohetes. Es cierto que las reiteradamente citadas expectativas se crean a partir de lo que dicen quienes más saben, pero el riesgo del error es constante y, en tiempos turbulentos como estos, cometerlo conlleva un daño colateral muy serio: la pérdida de credibilidad de los que anuncian algo bueno y yerran. Ojalá que este no sea el caso, por supuesto, porque Galicia no está para muchos más sustos.