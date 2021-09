La entrevista

El presidente ha vuelto a hacerlo y, en lugar de ir al Congreso a responder ante los representantes de los españoles, ha llevado a su casa a la tele que pagamos todos y le ha contestado al esforzado Franganillo lo que ha querido. Sin duda es exagerado comparar a Sánchez con Maduro y su Aló presidente, pues el primero suele ser más breve, no va en chándal y es agradable de contemplar. En mi opinión, que es solo una opinión, nuestro político, con su imagen de galán atractivo al que no le falta ni la altura y corpulencia justa ni la mata de pelo adecuada, adornada ahora con un elegante mechón canoso, ni las facciones casi perfectas que siempre son más atractivas que un mostacho erizado, sin embargo, no consigue conectar porque le falta naturalidad y, sobre todo, porque despierta la sospecha de que necesita desesperadamente utilizar su imagen, mostrársenos una y otra vez como el hombre guapo que es. Luego ya, lo que diga, que es lo que él quería ir a decir y no a resolver inquietudes o responder de sus actos, eso ya es otro cantar.