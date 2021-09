¡Despierta, Europa! ¿Una fuerza de intervención rápida y ya está?

La segunda es que la Unión Europea necesita una Política Común de Defensa que coordine los esfuerzos militares de sus miembros y el esfuerzo financiero que ello comporta. Pero esto requiere una reflexión seria y realista sin los infantilismos de las fuerzas políticas que creen que la paz en el mundo se arregla poniéndose una pegatina de “No a la Guerra” y denostando a los servidores públicos que garantizan nuestra seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras. La Unión Europea necesita depender mucho menos de los Estados Unidos, no para desligarnos de ellos, sino para evitar que los ciudadanos de este país se harten del gorronismo europeo en esta materia. Se ha hablado recientemente de crear una fuerza de intervención rápida europea. No me parece mal y probablemente ello es urgente, pero lo que me alarma es que progrese en la Unión Europea la idea de que eso basta. Para que dicho grupo sea operativo necesitamos una capacidad de proyección de este en sitios muy distantes del mundo y para ello se necesita un esfuerzo logístico que muchas veces pasa desapercibido.

¿Cómo vamos a llevar a este grupo? ¿Con qué aviones? ¿Con qué buques? ¿Cómo vamos a proteger esos buques y aviones de transporte? ¿De dónde van a despegar los aviones de escolta? Los Estados Unidos han podido hacer todo esto, por ejemplo, porque tiene una presencia marítima impresionante bases en medio mundo y 11 portaaviones de gran tamaño además de otros de escolta. La Unión Europea está muy lejos de todo ello.

En materia de portaaviones la Unión Europea puede contar como mucho con cuatro de los cuales solo el ‘Charles de Gaulle’ a propulsión nuclear se acerca a los estándares de los de los Estados Unidos. Los otros son el ‘Cavour’ de la Armada italiana y el 'Juan Carlos I' de España y quizá el buque de asalto anfibio ‘Tonerre.’ No quiero entrar en materia de submarinos porque el panorama no es muy alentador. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea pero probablemente accedería a coordinarse a través de la OTAN y este país ha optado por la vía de dos portaaviones de la clase ‘Queen Elisabeth’ que se acercan a los estándares americanos. En definitiva, en defensa necesitamos más Europa y menos de ese nacionalismo cutre que va mendigando ayudas a Rusia para debilitar más a las democracias occidentales como han hecho recientemente y de manera indigna los afines a Puigdemont. Tenemos que aceptar que es necesario aumentar el gasto militar y hay que empezar ya. Nada hay más peligroso que tener unas fuerzas armadas desfasadas tecnológicamente y creer que somos la monda. Esto es la mejor garantía para cosechar serios disgustos. ¿Se imagina alguien mandar a nuestros soldados con teléfonos móviles de hace veinte años? Las fuerzas armadas necesitan una constante renovación que además de ser necesario insisto una vez más que es gasto productivo. Europa necesita tomarse en serio y desarrollar en profundidad su política de defensa en coordinación con la OTAN y con lealtad también a los Estados Unidos. Y hay que empezar por casa y mediante un pacto de Estado que nos aleje de pedigüeños de fondos para disturbios.