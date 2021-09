Uno de los datos más evidentes para justificar no ya su mala imagen sino la ineptitud del oficio político al establecer un orden de prioridades adecuado, de forma que los recursos se asignen no solo a los problemas más urgentes, sino también a prevenir en lo posible los que aún no lanzaron su mayor grado de alarma es, sin duda, la demografía. O, dicho de otro modo, la falta de atención que los gobiernos demuestran en la práctica a las señales de alarma que año tras año, desde hace demasiados, está emitiendo el censo de población. Y, a modo de intermediario, el INE.