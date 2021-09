He leído en algunos periódicos que un número elevado de jóvenes entre 15 y 25 años tienen graves problemas de salud debido, claro está, al “maldito COVID”.

Pude leer que estos chicos padecen graves problemas de ansiedad, con intentos de suicidio y también autolesiones. Y que la pregunta que se hacen de una manera continuada es la siguiente: ¿esta pandemia formará ya parte de nuestras vidas? ¿Quién nos asegura que, cuando los laboratorios hayan hecho su negocio y estando ya vacunados, no volveremos al punto de partida? ¿Quién nos puede asegurar la total normalidad?

A estas preguntas, los que padecen y sufren estas secuelas, no encuentran respuesta.

Al terminar de leer lo expuesto por ellos me quedé un buen rato pensando en cómo están viviendo y se me partió el alma. Me pregunto: ¿Somos conscientes del daño que este maldito bicho está causando? ¿Somos capaces de entender el dolor ajeno? ¿Somos, como sociedad, tan complicados para ponernos de acuerdo? ¿Es tan difícil manejarse en el “sentido común”?

Solo en todos nosotros como sociedad está la solución. No se puede consentir que haya más víctimas como las que acabo de exponer.