Selección de ajenas ocurrencias

Los meses del estío vacacional son propicios a la lectura de libros y periódicos. Al menos para los que tenemos ese vicio. La lectura de la prensa suele ser fragmentaria y un poco por encima pasando distraídamente las hojas hasta dar con algún contenido que nos llama la atención. El libro en cambio requiere un trato más respetuoso. Y hay que enfrentarse a él buscando un tiempo y un lugar adecuados. A ser posible a resguardo de ruidos y trompeteos. El maestro Azorín que buscaba la excelencia como lector y escritor describió en una de sus obras como debería de ser la estancia dedicada a la lectura. Una exquisitez en la que no faltaban frutas, bombones y buenas bebidas, además de una butaca confortable. No aspiramos a tanto. Este verano llevé bastante material en la maleta y fui anotando algunas de las cosas que me llamaron la atención. Son las que van a continuación:

“Uno de los problemas de la derecha en estos últimos 30 años es que lleva pidiendo perdón y asumiendo una superioridad moral de la izquierda demasiado tiempo”.

(Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados)

“El día que me aburra (el sexo) lo dejo. No tengo plan b y llevo en esto más de diez años. Hasta he cocinado con semen unos tallarines. Con semen fresco, recién ordeñado. Lo mezclé con soja y salió un poco dulce”.

(Noemí Casquet, periodista catalana especializada en liberarse de tabúes sexuales)

“Yo no he dicho nunca a quien voto ni lo diré. No estoy disponible para ellos (los políticos), que no cuenten conmigo. Sigo a lo mío. Lo que debo hacer y me gusta: leer, escribir y tocar los cojones”.

(Fernando Aramburu, escritor vasco residente en Alemania y autor de “Patria” y “ Los vencejos”)

“La heredera de la Corona de España se incorpora a una institución exclusiva (el Atlantic College de Gales) cuyas peculiaridades la convierten en la favorita de aristócratas, millonarios o intelectuales bohemios”.

(Crónica de Rafa de Miguel, corresponsal en Londres. Convivir con “intelectuales bohemios” no parece lo más conveniente para la educación de una princesa de 16 años)

“Abandonar Afganistán fue la mejor decisión posible para Estados Unidos, según el presidente Biden, pese a 2.400 militares muertos y los más de dos billones de dólares de inversión. El Ejército negoció en secreto con los talibanes la escolta y protección del personal norteamericano que intentaba escapar”.

(Crónica de María Antonia Sánchez Vallejo en un periódico nacional)

“Una amplia ley de amnistía en la Italia de 1946 creo un clima que permitió a los sucesivos gobernantes de la posguerra integrar a antiguos verdugos para reconstruir el nuevo Estado. El pasado fascista de cada uno de ellos se silenció. El objetivo era una especie de transición suave del fascismo a la democracia”.

(“Gli uomini di Mussolini” del historiador Davide Conti, citado en el libro “Los amnésicos” de Géraldine Schwarz sobre la desmemoria interesada)

“En marzo de 1919 los Rojos penetraron por el norte de Crimea y desde varios puertos comenzó la tumultuosa evacuación de los grupos antibolcheviques. Por el espejeante mar de la bahía de Sebastopol, bajo el furioso fuego de las ametralladoras que disparaban desde la playa, mi familia y yo zarpamos rumbo a Constantinopla y El Pireo en un pequeño y espantoso barco griego cargado de frutos secos”.

(Párrafo de “Habla Memoria” del escritor ruso Vladimir Nabokov)