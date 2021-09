Ojo: texto subversivo

En Occidente nos creemos tan superiores en todo al resto del mundo que el mal de altura no nos deja verlo. Desde las cimas de nuestro desarrollo material y las altas cotas de libertad, igualdad y respeto a los derechos (todo ello para consumo interno), nos cuesta ver que nuestra riqueza y la pobreza de los demás son dos caras de la misma moneda, tras siglos de esclavitud (primero), explotación de sus recursos (después) y dominación científico-tecnológica (ahora). Solo hemos exportado gratis las guerras que antes se llamaban coloniales y ahora humanitarias, o el entorno de nuestras propias guerras internas, las de mayor mortandad en la historia de la humanidad, que nuestra superioridad moral no ha podido evitar. Como esa superioridad nos lleva a dar lecciones que pese a estar llenas de humanidad los pobres no siempre compran, a veces tenemos que mandar por delante a los soldados.