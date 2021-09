Repugna a la inteligencia la opresión dogmática y la inflexibilidad de criterio de la Iglesia, y extraña la facilidad con esta declaraba heréticas las opiniones disconformes con su doctrina. Espanta sobremanera la inhumanidad y crueldad de algunas ejecuciones. Dice Juan José Tamayo que estos herejes “son la memoria subversiva y peligrosa de la violencia eclesiástica contra la libertad de conciencia”. Hay episodios de la historia de la Iglesia que la hacen incompatible con la idea de un origen y un fin divinos. También otras religiones han dado muestras de brutal intolerancia; véanse, por ejemplo, los violentos improperios y ataques de que fue víctima el bueno de Spinoza por parte de sus correligionarios judíos. Las cosas que de él se dijeron, los insultos contra él proferidos fueron terribles, cargados de odio, pura abominación.

"Tuvo que ser Lutero quien alzara la voz para decir que 'quemar herejes es contrario a la bondad del Espíritu Santo'”

Cuando se conoce la vida de estos desdichados herejes se comprueba que no había en su heterodoxia malevolencia alguna; eran hombres y mujeres de vida ejemplar, profundamente religiosos, que propugnaban muchos de ellos volver a los orígenes de una Iglesia sencilla y pobre, y que, al cabo, se condujeron según la razón a la que hicieron prevalecer por encima de dogmas o ideas, mitos o creencias que abrigaban elementos de irracionalidad.

Pelagio, por ejemplo, no podía entender la transmisión del pecado original como herencia biológica; le resultaba inconcebible que todo ser humano naciese manchado por una falta ajena, no propia. El sentido común y el derecho nos dicen que la culpa es siempre personal, nadie debe pagar y cargar con la culpa de otro; el pecado no es hereditario.

Vigilancio no aprobaba la adoración de santos y reliquias, prácticas que tenía por paganas y cuya eliminación propugnaba; en su lugar, abogaba por volver a la simplicidad y pureza de la Iglesia.

"El sentido común y el derecho nos dicen que la culpa es siempre personal; el pecado no es hereditario"

También era contrario al culto a los santos Pedro Valdo; negaba la existencia del purgatorio y el sentido de las indulgencias. Singular fue la condena a reclusión de Isabel de la Cruz “por hablar e doctrinar siendo muger e sin letras”. O sea, en lenguaje de hoy, herejía de género.

Socino negó la existencia del infierno, y Servet, la trinidad; hablar de tres personas y una sola esencia era para él un malabarismo de palabras e incluso un trideismo al modo pagano.

He aquí las ideas que han llevado a la cárcel, al martirio y a la muerte a quienes, de buena fe, llevados de la razón, incluso a veces con vocación de fidelidad al Evangelio, las defendieron. Torpe afán es combatir las ideas con la persecución, la tortura o la muerte; por el contrario, a veces con la sangre derramada reverdecen.