(Sobre todo –pero no solo– en el litoral. Porque, sin ánimo de dibujar un apocalipsis, es donde ahora mismo se concentran los colapsos que dañan en cadena no ya la macro, sino también la microeconomía, la doméstica, la del día a día de la gente del común. Ahí están la crisis del tráfico marítimo, que daña el transporte y perjudica lo transportado; y la de los astilleros que, aun con alguna excepción, amenaza con dejar en la calle a demasiados trabajadores directos y auxiliares y afectar al comercio de villas medias e incluso ciudades. Y la pesca, que agoniza por la reducción de especies y cuotas, aparte la UE y sus raros favores.

Quedó escrito que no hay ánimo de exagerar, sino de describir. Y por eso se suma la perspectiva del rural, donde el sector agroalimentario tiene problemas muy serios para encajar los costes de producción con los precios de venta. Ya han sonado voces que advierten de un colapso lácteo, e incluso maderero dada la perspectiva de cierre de la única factoría de pasta de papel que hay en el Reino, y que lleva padeciendo los intereses políticos que se disputan dos partidos –el BNG y el PSOE– pugnando por ver quién es más “ecologista”, pero con cuarenta años de retraso).

Como no está en el ánimo de quien opina redactar un memorial de penurias, quede lo industrial –y el resto– solo en una cita. Por si alguien se decide a mover ficha para darle, por ejemplo, al Grupo PSA lo que necesita, una solución a “Alcoa”, salida a “Barreras” o alternativa a Meirama. Porque todo ello es, con lo anterior y lo que se queda en el teclado, la realidad de la Galicia de hoy. Hay más, y positivo, pero de su relato ya se encargarán quienes habitan lo oficial, y dada su capacidad para difundir las buenas nuevas, hacen innecesario pormenorizarlas aquí. Quede cita de que las hay.

Todo esto –y procede insistir en que se trata de una visión de lo que desde la óptica personal se considera la realidad gallega– no se completaría sin una apelación a las administraciones, y a sus responsables, que son las que han de moverse sin más demora para no acumular retraso sobre retraso y hacer así imposible una solución razonable. Tendrían que estar ya en movimiento y no, como parece, en la fase contemplativa, pero aun así procede apelar al refranero viejo y aceptar lo de que “más vale tarde que nunca”. Especialmente si se trata de prevenir a tiempo los colapsos para evitar un fatal desenlace.