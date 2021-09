Las verdades

El señor Varela, don Alberto, que, además de alcalde de Vilagarcía de Arousa, es presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, acaba de decir en FARO DE VIGO unas cuantas verdades como puños. Acaso la más llamativa –no por desconocida, sino por bien formulada– es la de que los ayuntamientos son “un cajón de sastre donde se meten las competencias que nadie quiere”. No se puede resumir mejor la situación, ni tampoco poner el dedo con más tino en una llaga que lleva supurando casi desde que hace siglo y medio más o menos se constituyó el mapa político/territorial de España. Y que nadie parece dispuesto a reformar.

El asunto, por utilizar un término de esos que suenan difíciles, es poliédrico. O sea, presenta muchos tipos de aspectos, todos diferentes, pero situados en un receptáculo común: desde el social al sanitario pasando por –claro…– el económico y financiero e incluso por una parte de competencia en el orden público. Quedan unos cuantos en el tintero, conste, pero por razones de espacio y no por defecto de importancia. Aunque los que se mencionan justificarían, por sí mismos, las reivindicaciones que desde los municipios se reclaman: recursos para esas competencias –o el traslado de las que se pueda– y un Pacto Local.

Desde una opinión personal, la primera de las cuestiones –competencias y recursos– es inabordable sin una revisión, modernización y reforma –o como se quiera bautizarla– del mapa vigente. No tiene lógica que en un Estado de Autonomías se mantengan, no ya las Diputaciones, sino incluso un número de concellos, en el caso de Galicia, que no permite subsistir sin respiración asistuda a más de la mitad. Lo que supone un despilfarro de medios y la única justificación para que existan las crporaciones provinciales: en teoría para auxiuliar a los municipios pequeños, papel que podría y debería corresponder al ente autonómico.

Eso aparte, el nímero actual de ayuntamientos, más las diputaciones, las autonomías y el propio Estado suponen –sumadas– una Administración pública gigantesca, desmesurada, que consume una energía financiera que se necesita y con urgencia en otras facetas de las vida cotidiana de los habitantes de este país. Sin olvidar, por ejemplo, que su tamaño conjunto ha provocado uno de los “consejos” de la UE para reducir el déficit galopante de España, asunto este “aparcado” por el COVID, pero que en absoluto está olvidado. Conviene recordar que el equilibrio presupuestario de los socios es requisito indispensable para la Unión, que nunca ha renunciado a él, aunque sí habilitado y ampliado plazos para conseguirlo.

La segunda de las cuestiones que se deriva, siempre desde una óptica particular, de cuanto ha dicho el presidente de la Federación a este periódico, es la de la necesidad de un Pacto Local lo suficientemente amplio en el contenido y generoso en los firmantes. Sin él poco será posible: ni la eliminación del cajón de sastre al que se refirió el señor alcalde de Vilagarcía, ni la escasez y mala distribución de recursos, ni el gigantismo administrativo y la burocracia ni tampoco, por supuesto, la reodención del mapa actual. Lo peor, quizá, de lo que ahora pasa, además de cuanto apuntaba el regidor de la FEGAMP, es la conciencia de que hay unas cuantas cosas básicas para arreglar todas las demás y, en cambio, la ausencia de voluntad para afrontar y resolver el principal de los instrumentos para adecuar el conjunto: la confluencia de voluntades políticas que, pensando en lo común, limite a su espacio natural lo propio, legítimo pero quizá ya no acorde a los tiempos ni a las posibilidades. Esa también es una verdad de las que duelen, pero a las que no queda otro remedio que ir adaptándose. Cuanto antes, mejor.