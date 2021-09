Las renovables están de moda. Dicen que las modas van y vienen, que son cíclicas, pero esta concretamente vino para quedarse y eligió Galicia como territorio en el que asentarse, crecer e innovar. Este territorio fue pionero en la regulación del aprovechamiento del viento para generar energía y desde 1995 la potencia eólica instalada no ha dejado de crecer. Galicia se sitúa en la tercera posición a nivel nacional tanto por MW instalados como por cuota de mercado, según los datos facilitados por la Asociación Eólica Española (AEE).

Pero, ¿por qué se ha apostado firmemente por este sector y cómo se explica su notable crecimiento? Para entenderlo, basta con analizar las principales magnitudes. Además de la generación de empleo (un MW de potencia genera 3,7 empleos en la fase de construcción), otro beneficio importante es la generación de recursos adicionales a través del pago de impuestos locales o de arrendamientos. Según Deloitte y el Instituto Galego de Estatística, las empresas del sector eólico pagaron por su actividad en Galicia impuestos por valor de 118,2 millones de euros y el importe abonado por los parques eólicos a los propietarios de terrenos ascendió a unos 11 millones de euros en 2018. El uso eólico se posiciona así como uno de los que mayores ingresos genera para propietarios de terrenos rústicos. Además, la eólica ayuda también a mitigar el problema de la despobolación rural.

Otro importante motivo para su impulso es la lucha contra el cambio climático. A nivel nacional, entró en vigor a finales de mayo de este año el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y a nivel europeo, en el plan Next Generation EU, al menos el 30% se destinarán a la consecución de los objetivos climáticos. No es de extrañar que, desde el punto de vista del medio ambiente, gracias a la eólica se eviten al año 29 millones de toneladas de CO2 como asegura la AEE.

Parece invetible que se siga impulsando, tanto a nivel nacional como en Galicia, a las energías limpias. De hecho, su inversión ya supera a la energía convencional, según el informe Energy Transition Investment Trends 2020, publicado por Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Desde EDPR lo tenemos claro y desde 1996 hemos apostado por esta región en la que hemos invertido más de 300 millones de euros y tenemos previsto invertir 180 millones más hasta 2025. Además, siempre y cuando lo permita la subasta de capacidad pendiente, tenemos previsto invertir (junto con Reganosa) 780 millones para proyectos de generación y almacenamiento limpios en As Pontes y siete concellos del entorno. Como comentaba al inicio, parece que se confirma que es una moda que ha venido para quedarse y de la que no podemos prescindir ni nosotros ni nuestro planeta.

*Directora general de EDPR España