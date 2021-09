Resulta llamativa la cantidad de películas que incluyen una escena en la que uno de los personajes realiza un trayecto en coche ocupando ese asiento, el asiento de al lado del conductor. En silencio absoluto, con la mirada perdida siempre hacia fuera, nunca hacia atrás y menos aún hacia su izquierda. Pretendiendo representar a través de esas imágenes aquello de lo que no se habla, el drama del aguante, sea lo que sea lo que se aguante.

Entiendo esas escenas, las entiendo cuando el copiloto es un adolescente que calla porque cree que los de dentro jamás entenderían su mundo. Las entiendo cuando quien conduce es la persona deseada, querida en secreto, y su acompañante aparta la vista intentando pausar ese momento, deseando un millón de semáforos en rojo, un ojalá perderse. Y entiendo también esas escenas en las que un marido conduce (porque solo conduce), mientras su mujer apoya la cabeza en la ventanilla pensando quién era antes de estar allí, sin saber si sería mejor salir o no haber entrado, pensando cómo se puede estar tan cerca de alguien en un espacio tan pequeño y estar tan lejos o cómo marcharse de una persona de la que te has ido hace tanto tiempo.

Sea quien sea esa persona siempre he creído que había todo un mundo ahí, en ese preciso instante, en ese espacio en movimiento aparente. Desde Los puentes de Madison a Estoy pensando en dejarlo, de Charlie Kaufman. Una historia dentro del cine y en montones de coches reales de personas de verdad, cuántas historias han existido y existen en ese asiento de al lado de. Cuántas personas intentando hacer ver que no les pasa nada. Pero les pasa. Cuántas personas han creído en ese momento que el drama era la mosca que se había colado dentro, como en Breaking Bad, y vieron que el problema no se arreglaba matando a la mosca, porque mucho antes de eso, ya estaba todo contaminado.

Recuerdo que de pequeña, la menor de cuatro hermanos, viví relegada al asiento de atrás del coche de mis padres. El asiento del copiloto era como un tesoro para mí, algo absolutamente inalcanzable, de manera que la primera vez que lo ocupé, lo hice ya como novia de alguien. Me acuerdo perfectamente de la sensación de esa primera vez, de ese por fin yo aquí, y del nerviosismo absurdo que sentía por si se notaba que nunca antes había ocupado ese lugar. Pensaba que debía de colocar los brazos y las piernas de un modo concreto, como con un deje de habitualidad, de que por supuesto yo siempre había ido “delante” y sabía comportarme, dar la talla. Supongo que actué, que simplemente bajé la ventanilla para respirar, miré hacia fuera como si no pasara nada y traté de estar exactamente dónde y cómo se esperaba de mí.