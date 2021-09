Tal como hemos expuesto a lo largo de este verano, en este comentario semanal, Marín es una villa que tiene un gran patrimonio, que es necesario defender y difundir. Como primera premisa para ello, es conocerlo, para poder defenderlo y difundirlo. Pero además es necesario ponerlo en valor, mediante su difusión, a través todos los medios a nuestro alcance, tales como paneles informativos en cada uno de ellos, y por todos los medios técnicos, como acaba de hacer el concello, con las fuentes y los lavaderos. Pero también, y muy importante, adecentar su lugar y alrededores, para que, a la vista de los visitantes, ofrezca un estado cuidado y limpio. Porque conocer el patrimonio, es conocer nuestra historia y nuestro vivir a lo largo de los tiempos.

Recientemente, la corporación municipal, con el fin de hacer llegar a todos los marinenses y visitantes, el valor de las fuentes y lavaderos públicos, a colocado unos paneles informativos y una web con más de 130 fotografías y su localización, para poner en valor, el patrimonio de nuestra villa, con lo que se pretende atraer a los visitantes a realizar este recorrido cultural, que junto con los Petroglifos de Mogor, recientemente renovados sus paneles informativos, y el Castro de Subidad, son algunos de las muchas opciones que ofrece nuestra villa, para todos aquellos vecinos y visitantes, que estén interesados en conocer nuestro patrimonio. Loable propósito que, sin duda, pone en valor este patrimonio. No obstante, es necesario una atención mayor en estas fuentes y lavaderos, porque en muchas de ellas, el visitante, no sabe si puede beber su agua, porque no pone nada que lo indique, y en otras pone: “agua no controlada sanitariamente”, y el visitante no sabe si beber o no.

Pero tampoco debemos olvidar otros elementos de nuestro patrimonio como “Dólmenes o Mamoas”, que están abandonadas y en riesgo de desaparición, y algunos tapados por las zarzas, o los pazos como “Cuadro”, “Casa da Brea”, Cruces y Cruceros, Molinos, etc…abandonados y en grave riesgo. Que son parte importante de nuestro patrimonio y tenemos la obligación de conservar para que lo reciban las siguientes generaciones en las mejores condiciones, y no abandonados y olvidados, como ahora. Por eso animamos a la corporación municipal a seguir en este camino, hasta conseguir la conservación, el mantenimiento y la difusión de la totalidad de nuestro patrimonio, legado precioso de nuestros antepasados.