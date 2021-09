El “tocomocho”

Por más vueltas que se le den a la cuestión, la evidencia seguirá siendo la misma: a este Gobierno en el que cohabitan una izquierda tópica y otra “ultra”, le importan un rábano las normas básicas de las democracias consolidadas y por lo tanto hace o deshace a su antojo. Poco importa la opinión pública –quizá porque sabe que la controlará, lo mismo que a buena parte de la publicada, cuando llegue el momento–, y menos aún las costunbres del sistema. Asegurada su situación, a coste muy alto pero que le es rentable, en la aritmética parlamentaria, se dedica ahora a convertir a las Cortes Generales en un trámite aburrido, acaso para que el hastío de la sociedad y por tanto su desinterés en la política le ayudará en su tarea,

(Que, por cierto, no acaba de definir del todo cuál es, más allá de proyectos imposibles de cumplir a corto y medio plazo sin daños estructurales a largo. O de manifiestos de intenciones que chocan de frente con las “recomendaciones” de la Unión Europea, que es la que va a pagar la fiesta y por tanto cualquier día puede negarse a firmar los cheques, sobre todo cuando sus famosos –y dicen que incorruptibles– “hombres de negro” se den cuenta de lo que pretenden endosarles y que en el fondo, se parece bastante a un timo o, dicho de otro modo, aquello tan antiguo de darle a alguien gato por liebre. Más o menos.

Entretanto, lo que sucede es casi de tragicomedia. El precio de la energía eléctrica hace inviables numerosas industrias –en Galicia, varias de ellas claves– mientras hay empresas que vacían los embalses para forzar al alza de tarifas y el IPC sube y dificulta más llegar a fin de mes para millones de familias. Y las ayudas, que tanto se publicitan a los autónomos, o no se despachan a tiempo o son insuficientes, como las que se anunciaron para el turismo. Por eso hay ya quien teme que los Fondos Europeos acaben recortándose por incumplimiento de las condiciones, o que repartan con el sistema del “dos más dos, cuatro y me llevo una”, sin que a Galicia, como es habitual, no le toque ni la media.

Puede que la opinión que se deja escrita suene en exceso rotunda, pero no es la única en ese sentido. El propio señor presidente Feijóo. acaso para compensar la tibieza de su discurso en San Xusto, declaraba hace unas horas algo que resumía en pocas palabras la situación: “nunca, en doce años de Presidencia, he visto tales cosas”. Citó algún asunto, como el de los vaciados de embalses, y a su señoría no le falta razón. Sobre todo porque cuanto afirmó coincidía en el tiempo con lo que la ministra para la Transición Ecológica dijo ante el Congreso para explicar lo inexplicable. Y eso que a ella no le corresponde lo de las autovías de peaje.

Y es que, seguramente por casualidad, ayer mismo, cuando este periódico confirmaba que la nueva ministra de Transportes mantiene la intención de cobrar por el tránsito en las autovías, se daba a conocer la gratuidad en otra autopista del Mediterráneo y una más en el tramo entre Zaragoza y el litoral catalán. Así que, con la “rebaja” del peaje en la AP-9 y el futuro en el tránsito por las vías rápidas, a gallegos y gallegas que hayan de utilizarlas les va a costar un ojo de la cara. Es verdad que el señor Sánchez no tiene la culpa de que Galicia esté donde está, lejos de casi todo –geográficamente hablando, por supuesto–, pero sí de que por ello tengan que pagar, si salen, más que los toledanos o los leonses.Y también los que entren, turistas incluídos, lo que convierte la cosa en un auténtico “tocomocho”. Habrá que ver si las llamadas “fuerzas vivas” de aquí dicen algo ahora o se mueren de un infarto.