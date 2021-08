Habría sido demasiado, seguramente, esperar que durante la llamada “inauguración del curso político” por el PPdeG se hubiese producido, o anunciado, alguna novedad o, al menos un anuncio por parte de alguien para hacer constar que la derecha española moderna –el centroderecha, como le gusta decir a don Alberto Núñez, aunque quepan matices– vuelve de las vacaciones animada y con ideas. Y no lo hubo –anuncio alguno–, sin que pueda, al menos desde la opinión de quien escribe, endosarle la responsabilidad al COVID, su protocolo o las secuelas. Quizá alguien crea que es que, en el fondo, ideas hay pocas.

(No se pretenden ironías. A estas alturas, y ratificado por los hechos que el cambio de algunos ministros del Gobierno ha servido para nada, que su presidente mantiene su política de fantasías desiguales y que cada día es más visible la inexistencia de controles democráticos, el país no está para bromas. Por eso sería deseable, si no obligatorio, que la oposición pusiera sobre la mesa una alternativa. Siquiera para que la ciudadanía sepa que existe, aunque la posibilidad de cambiar las cosas sea remota y pocos piensen no ya en unas elecciones anticipadas, sino que cuando lleguen las que correspondan la aritmética parlamentaria se mantenga talcomo. O casi).

Eso, que no es bueno, empeora cuando se reflexiona acerca de los recados que se enviaron este domingo desde la carballeira de San Xusto. Por llamarles de algún modo, que mucho de mensajes no tuvieron: don Pablo Casado, que sigue creyendo en las encuestas como llave para entrar en la Moncloa, insistió en sus críticas al Gobierno y al presidente, ahora por la cuestión afgana, Nada dijo de original, y –como siempre– no se refirió a la política posible ni alguna que tenga en mente para un problema que es tan europeo como americano y que se va a agravar para todos a lo largo de los próximos tiempos. Y no se trata de pesimismos: es lo probable.

En cuanto al discurso del presidente Feijóo, pues más de lo de siempre: recados encriptados y avisos que, como este último, parecen de Pero Grullo: es muy cierto que el PP nunca gobernó “aliándose con cualquiera”, como dijo su señoría, pero es que cuando alcanzó el poder no tenía con quién aliarse. Y la primera vez entró en Moncloa por el sentido de Estado del saliente don Felipe González y por sus acuerdos –no conocidos del todo– con Pujol, acaso mientras hablaba catalán, en la intimidad, con él exhonorable.. Es probable que don Alberto se refiera a Vox o Cs como “cualquiera”, y parece olvidar que eso hace su partido donde gobierna.

Es muy probable –siempre desde un punto de vista particular– que el señor Feijóo lo hiciese mucho mejor que don Pablo al frente del PP, pero ese parece un tren que ya pasó; cuando tuvo la oportunidad no la aceptó, y eso es difícil de olvidar en un partido serio. Y, dicho eso, procede añadir a la opinión anterior la convicción de que un Feijóo centrista y centrado superaría en mucho al descentrado Sánchez en cualquiera de las complicadas facetas de la gobernanza. Pero no estaría nada mal que el jefe del Ejecutivo gallego, en público para animar a la hueste, o en privado por discreción y cierto respeto, le dijese al actual jefe de la oposición lo que la experiencia en Galicia le ha enseñado al Partido Popular. Sobre todo, el modo de ganar las elecciones “sin pactar con cualquiera”: explicar a la mayoría de los votantes que, aquí, la moderación es mejor que la radicalidad, que la españolidad no es incompatible con el amor y la fidelidad a la tierra natal y que, en definitiva, las victorias se obtienen convenciendo a las mayorías, y que venciendo desde la aritmética resulta, a veces, perjudicial para todos, Porque pactar no es malo: depende de con quién se pacte.