Una de las características de los tercos, al decir de los especialistas, es que se empeñam tan a fondo en aquello que creen o quieren hacer creer a los demás que terminan por no distinguir la realidad. Eso, más o menos, es lo que parece suceder ahora en una parte de los socialistas gallegos: que, empeñados como están en que lo que ocurre es que la otra parte está equivocada y pretende mantenerse en ese error hasta hacerse con las riendas del PSdeG. Y como unos aprietan y los otros no se deciden, el PSdeG recuerda cada vez más al legendario patio de Monipodio, que era una especie de reñidero general, caótico y sin pausa.

El último episodio, por el momento, ha sido el intento del secretario xeral señor Caballero –don Gonzalo– para repetir la jugada de aprovechar la confusión y adelantar el calendario con vistas, probablemente, a mantenerse donde está. Hay muy pocos que puedan reprochárselo con autoridad, porque cuando hizo algo parecido, sus hoy oponentes se encogieron de hombros, y ahora, tal como informó FARO de VIGO, la dirección del PSOE desautorizó la maniobra. Una negativa que provocó lo que algunos creen patética respuesta del aún secretario xeral, que recordó –acaso como mérito– su apoyo a Pedro Sánchez “cuando otros lo zancadillearon”.

(El mensaje, además de aparentar una cierta resignación a lo que algunos creen inevitable –su salida de la dirección en un próximo congreso, si no dimite antes– resulta poco inteligente. Entre otros motivos porque revela su orfandad política y renueva hostilidad en los más poderosos referentes en el PSdeG actual, empezando por su tío don Abel Caballero recordando que apostó al principio por Susana Díaz y también en el presidente de la Diputación de A Coruña. Sin respuesta positiva de Ferraz a su SOS, da la impresión de que la cuenta atrás en el despido, ya iniciada hace algún tiempo, se aceleró bastante.)

En todo caso, los problemas de fondo en el socialismo gallego parecen su decadencia a partir del 2009 en que salió de la Xunta –tres secretarios generales en diez años son muchos–, la falta de referencia ideológica aplicable a la realidad, la ausencia de un liderazgo claro, la apatía de los pocos que podrían ofrecerlo y, también, la gestión del Gobierno central, que no favorece a Galicia y del que parece demasiado servil. Y, por supuesto, el desastre electoral de las autonómicas, que don Gonzalo quiso justificar con excusas en lugar de unos argumentos que no tenía. Y eso no sólo se nota, sino que se paga a un precio muy alto. Tarde o temprano.

La cuestión, ahora, es si los tercos entenderán que la tozudez no es ni siquiera prudente en estas circunstancias. Y, por tanto, accederán al menos a plantear soluciones internas que eviten otro choque a cara de perro y, en definitiva, un nuevo ajuste de cuentas entre vencedores y vencidos tras el congreso regional. Aunque para resolver los problemas actuales se van a necesitar grandes dosis de algo que aquí se encuentra a cuentagotas: la generosidad para aceptar los errores y admitir los aciertos, En definitiva, un espíritu de salvaguardar lo común que no puede ser otra cosa que el PSdeG como alternativa de poder democrático. Y más en un momento en que, más a su izquierda, el BNG da la impresión de que tiene mejores bazas, al menos segín unas encuestas que no son dogma, pero sí indicio.