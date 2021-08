Volveremos, si sabemos

De hecho una de las primeras prohibiciones de los talibanes (común a buena parte del islamismo más o menos fundamentalista) es la de la música, tal vez la religión abstracta más viva de Occidente. La imposición de los valores por la fuerza de las armas y a través de la guerra no debería ser ya propia de una cultura con vocación moral y ecuménica, porque la contradice. Así que deberíamos ver nuestra retirada de Kabul como una lección sobre dónde no meterse, y sobre todo cómo no hacerlo.