Cuando llegaron los velocípedos

Cuando antaño las bicicletas se llamaban velocípedos, por lo general eran cosa de las clases más preclaras, distinguidas y pudientes, a causa de su apabullante modernidad, su incierto porvenir y su discutible utilidad.

El primer biciclo documentado en Galicia perteneció al doctor coruñés Ángel Durán Villanovo, y su aparición se fijó en 1878. Su biógrafo y descendiente Emilio Durán Corsanego contó luego que este velocípedo histórico pasó a manos de Attilio Pontanari, todo un personaje muy popular en aquel tiempo.

Aunque no existe al respecto una referencia clara, quizá los primeros artefactos de particulares que llegaron a Pontevedra pertenecieron a Eugenio Montero Ríos y sus hijos Eugenio y Avelino, así como a su cuñado Eduardo Vincenti. El palacio de Lourizán y sus alrededores fueron testigos de sus prácticas iniciales a mediados de la década de 1880.

Por aquellas mismas fechas, año arriba o abajo, construyó su primera bicicleta el joven José Pazó Martínez, vigués de nacimiento y luego pontevedrés por elección. La leyenda, urbana o no, cuenta que un desencuentro con su patrón, Antonio Sanjurjo Badía, por asistir con un velocípedo de fabricación propia a la Fiesta de la Coca en Redondela, provocó su marcha de la mítica fundición y ocasionó su avecinamiento en esta ciudad. Su nieto Manuel Pazó Olmedo mantiene hoy con mimo en Chancelas la colección de biciclos y triciclos que antes heredó su padre, el inolvidable Diego Pazó Montes.

Por su parte, el Museo Provincial conserva una espléndida fotografía de estudio, de Francisco Zagala, con cinco velocipedistas infantiles, uniformados para la ocasión, datada en 1888.

El bautismo de fuego del ciclismo en Pontevedra acaeció en verano de 1889, durante las Fiestas de la Peregrina. Sin embargo, aquel critérium pionero no tuvo continuidad y aún hubieron de pasar varios años para que adquiriera una cierta progresión, pedalada a pedalada.

A mediados de la década siguiente, el dramaturgo José Echegaray disfrutó de largos veraneos en su chalet de Estribela, y enseguida trascendió su gusto por el ciclismo. Gerardo González Martín, recientemente fallecido, escribió la historia más completa sobre el ciclismo en Galicia, y destacó el regalo de una bicicleta a Echegaray enviada en 1895 por sus amigos y admiradores desde el madrileño Salón Humber, santuario del ciclismo en España.

El futuro Premio Nobel intensificó la práctica de la bicicleta, que pronto se convirtió en auténtica pasión. Él mismo contó la satisfacción que sintió cuando logró realizar su primer trayecto entre su casa y la capital, con un breve descanso por medio. En total, unos doce kilómetros, ida y vuelta, que completó en poco más de una hora. Toda una gesta, sin duda, a sus 63 años. Echegaray lamentó no disponer de “un buen par de piernas” para disfrutar más de la bicicleta.

El doctor Dias Lema, ciclista de pro por familia y por afición, aseguró en su día que Echegaray tuvo al mentado Pontanari como instructor particular. Y precisamente la hija de este, Gloria Pontanari Rodríguez, pasó por ser la primera mujer que se subió a una bicicleta en esta ciudad.

En realidad, Gloria practicó el ciclismo desde su más tierna infancia, porque de tal pal, tal astilla. Attilio fue un atleta superdotado, defensor acérrimo de la educación física y velocipedista empedernido, que predicó con el ejemplo de sus propias hijas: Gloria sobre ruedas y Eva con el florete y el sable.

El bautismo formal de Gloria Pontanari en un recorrido largo se produjo a principios de mayo de 1896, con una excursión entre Pontevedra y Figueirido que protagonizaron Mercadillo, Feijóo, Gil, Ruísuarez y el propio Attilio. La chica no desmereció en absoluto entre sus acompañantes, y una semana después amplió la gesta con otro viaje hasta Vilagarcía.

El ciclismo pontevedrés se animó mucho en 1897 con el nacimiento de dos revistas que dedicaron cierta atención al mundillo de las dos o tres ruedas, según los casos: El Impertinente y Galicia Moderna.

Amancio Landín Carrasco conservó hasta su muerte como oro en paño la colección de El Impertinente, que impulsó su padre, don Prudencio. Y durante una de las múltiples visitas que hice a su domicilio se empeñó en que me la llevara para echarle un vistazo, pese a mi reticencia por tanta confianza.

El Impertinente dio cuenta del proyecto de construcción de un velódromo por parte de los aficionados locales, tras una entusiasta reunión en la Asociación Protectora del Obrero, que luego quedó en nada. Igualmente reflejó una excursión hasta Soutomaior, con la participación del mismísimo gobernador civil, Gabino González Besada, que “es tan buen ciclista -decía- como regidor”; y recogió la venida a Pontevedra de sendos grupos de ciclistas desde Vilagarcía y Santiago, respectivamente.

Por las “notas del sport” de aquel semanario tan divertido sabemos hoy que los primeros velocipedistas de esta ciudad fueron el comerciante Plácido García; el profesor y pintor Benigno López Sanmartín; el boticario y gaitero Perfecto Feijóo; el indiano y embajador de Pontevedra en La Habana, Víctor González Pintos; el interventor de Hacienda, José Díez de Isla; el literato Enrique Labarta Pose; José Gil, Olarrieta Campuzando, y no muchos más.

Pontevedra marchó con bastante retraso con respecto a Vigo, A Coruña y Santiago en el gusto y la práctica del ciclismo, tanto por falta de “masa crítica”, como por la carencia de una figura destacada que despertara afición, como ocurrió en aquellas ciudades.

González Martín defendió en su libro la tesis de que el negocio de la bicicleta impulsó mucho su práctica, y Pontevedra sí dispuso desde finales del siglo XIX de un estupendo comercio: Los Madrileños, de los hermanos González Hermanos, en el número 4 de la céntrica plaza de la Herrería.

Aquel bazar en donde podían encontrarse los artilugios más raros del mercado, o también salidos del ingenio de Abelardo González, era al mismo tiempo óptica y paragüería. También vendía máquinas de coser y ofrecía en exclusiva la bicicleta inglesa Swift, de cuyas prestaciones alardeaba siempre que podía, cada vez que conseguía algún triunfo en distintas competiciones. Muy celebrada fue la invención por Abelardo González de un soporte de velocípedos en altura o suspensión para facilitar su limpieza y puesta a punto.

La carretera de Marín se convirtió en el primer punto de encuentro de velocipedistas pontevedreses, sobre todo en las tardes primaverales, con una espléndida vista sobre la ría. La Alameda como santuario ciclista empezó a plasmarse a principios del siglo XX, como contaremos la próxima semana.

La Alameda acogió el primer criterium en 1889

La tarde del 13 de agosto de 1889, unas dos mil personas siguieron con expectación y deleite el desarrollo por vez primera en Pontevedra de cinco pruebas de distintas modalidades para biciclos, triciclos y bicicletas, en una pista improvisada a lo largo de la avenida de Montero Ríos Aquel critérium pionero reunió a ocho participantes: Troncoso, Curbera, Pérez y los hermanos Molins, del Club de Vigo, frente a los pontevedreses Garza, Galinde y Rodríguez. La anunciada venida de algunos velocipedistas desde Oporto no llegó a formalizarse, quizá porque prefirieron asistir la semana anterior a otro concurso en la ciudad vecina, con mayor solera. La junta directiva de la Congregación de Nuestra Señora de la Divina Peregrina, entidad responsable del programa festivo, se encargó de la organización del certamen mediante unas estrictas bases, cuyo cumplimiento quedó en manos de un jurado enteramente femenino: una señora distinguida como presidenta, auxiliada por siete señoritas, todas de conocidas familias pontevedresas, que mostraron así su apoyo a aquel deporte incipiente. Dolores Montero, esposa de Eduardo Vincenti, secundada por María Riestra, Leopoldina Solís, Dalita Temes, Carmencita López, Teresita Cerdá, y las señoritas Doval y Regueral, ocuparon el día señalado la marquesina levantada en un extremo de la Alameda, donde estaba la línea de meta. Los velocipedistas vigueses eran más experimentados y estaban más rodados que los pontevedreses, debutantes en aquellas pruebas. Y aunque lo importante era participar, lo cierto fue que los visitantes infringieron una soberana paliza a los locales; no hubo color. Vencieron en las cuatro primeras, y no existió acuerdo en las crónicas periodísticas sobre el ganador de la última carrera, que no fue de velocidad sino de habilidad. La prueba consistía en recorrer una distancia de 200 metros en el mayor tiempo posible, pero sin dejar de pedalear ni pararse nunca. Unos periódicos dijeron que ganó Galinde y otros que Pérez; imposible resolver ese dilema casi un siglo y medio después. La carrera principal de cinco vueltas a la pista -no alrededor de la Alameda como se impuso después- con un recorrido aproximado de dos kilómetros, resultó muy accidentada, porque los dos vigueses Troncoso y Curbera se cayeron en la última curva, y el pontevedrés Galinde, que se había desfondado, no pudo esquivar a uno de ellos cuando llegó a su altura y también acabó en el suelo. El jurado ordenó un desempate entre los dos vigueses y finalmente Rafael Troncoso se alzó con el preciado galardón: una divisa de honor de la Congregación de la Peregrina y un artístico estuche con objetos de escritorio donado por el diputado Eduardo Vincenti. Francisco Molins ganó la prueba de velocidad en bicicleta, en tanto que José Curbera venció holgadamente en la carrera de biciclos. Y la carrera de triciclos no tuvo historia porque solo se presentó Molins y hubo incomparecencia de los pontevedreses. Todos ganadores de cada prueba recibieron valiosos objetos como, por ejemplo, unos gemelos de oro donados por el Liceo Casino, con el escudo de Pontevedra y una leyenda grabada en el taller de Joaquín Novás que reflejaba la efeméride: “Carrera de velocípedos. Pontevedra. Agosto de 1889”. Esos gemelos valdrían hoy un riñón.