Sobrevuelan buitres

Poseen elevadas participaciones en las mayores empresas del Dow Jones y son accionistas principales del Ibex35. No existe sector estratégico en el que no estén presentes: la vivienda, la sanidad privada, la banca, la gran industria, las empresas tecnológicas e incluso el negocio de la deuda. El control del sistema financiero ya descansa en sus manos. Ahora van a entrar en el fútbol español, como salvadores de las paupérrimas economías de los clubes tras la pandemia, pero no son hermanitas de la caridad deportiva ni reparten duros a pesetas. Al contrario, ofrecen pesetas hoy para recaudar duros mañana.

Incluso nuestra salud empieza a estar en sus manos, tanto o más como en las de los médicos y enfermeras del sistema sanitario: los tres grandes fondos controlan el 20% de Pfizer, el 21% de Johnson&Johnson y casi el 30% de Moderna. En la farmacéutica Grifols, que prepara un fármaco contra el COVID, también han entrado a saco. La inmunidad de rebaño afila las garras de estos quebrantahuesos financieros, que huelen la sangre de cada dosis de vacuna con apetito insaciable.