O grupo Acordeóns de Lalín está moi agradecido a Casa do Patrón por contar con nós para o gran evento da Malla o pasado día 21 de agosto. Maximino Míguez, como representante do grupo, quere facer público e dar as gracias a esta casa pola súa atención e agradecer que nos deran a oportunidade de dar un gran concerto no seu mellor evento.

En nome de todos os músicos da asociación lalinense e dos participantes, moitas gracias. Esperando que conten con nós nos vindeiros eventos tan relevantes como é a Malla.

*Membro do grupo