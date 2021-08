El taifato

Con esa perspectiva, y los datos sobre la mesa, poco puede extrañar que el campo en esta comunidad resulte, en general, poco rentable y, por lo tanto, con escaso atractivo –económicamente hablando–, lo que lleva si no a la desertización, desde luego sí a la emigración continuada, especialmente de la gente joven. Un daño directo, también, a la vertebración del país y a su equilibrio poblacional, generador a su vez de ese efecto colateral que ahora se llama “la Galicia vaciada”, y que en síntesis es su mitad interior. Algo tan grave que puede lleva, a plazo, a convertir esa “reforma” en algo más enérgico, siquiera para evitar males todavía mayores.

(En este punto, y hablando del rural, conviene no olvidar una de sus partes, lo forestal, especialmente tras un verano en el que por ahora la prevención y el esfuerzo de los medios humanos y materiales, además del clima, ha reducido en mucho el número de fuegos. Y en este asunto merece destacarse, y ser elogiado, el anuncio del conselleiro señor González de que, además del refuerzo en la investigación, el Gobierno gallego no dudará en aplicar toda su capacidad en apoyo de que, con la ley en la mano, no escapen de su alcance los incendiarios. El gran problema sigue siendo la fase de las pruebas, y eso precisa ayuda de los perjudicados que, definitiva, es la comunidad gallega entera).

Acerca de la estructura actual agraria, el argumento está en las cifras: mientras otras comunidades favorecen medidas para evitar la atomización de su superficie, en Galicia prima el minifundio. Y basta repasar el registro para comprobar in situ cuántos predios existen en un solo y pequeño municipio, por ejemplo. Y eso sin referirse a las complicadas relaciones vecinales en materia de lindes, sobrante de agua de riego e incluso dudas documentales. Y si bien es cierto que hay mucho de cultura tradicional y hasta de riqueza en la variedad, no lo es menos que habría que razonar cuanto antes sobre la urgencia de cambios legislativos.

Es cierto que en todos estos años los gobiernos gallegos han realizado diversos proyectos no solo para mejorar las cosas, sino para cambiarlas, aunque –visto desde fuera, lo que es mucho más fácil que hacerlo desde dentro– los resultados no han sido lo que los autores de los proyectos buscaban. Aun así, no se trata de criticar o restar méritos –porque la situación actual se parece poco a la de hace cincuenta años–, sino de reconocer que el país necesitaba más. Alguien dijo una vez que la clave para lograr el objetivo se resumía en poner el rural en valor: también eso es más fácil decirlo –o escribirlo– que hacerlo, y resumido, todavía de mayor complejidad. Pero quizá para conseguirlo resultaría una muy buena fórmula la antigua de los latinos: fortuna audentes iuvat.