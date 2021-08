La señalización viaria

Primeramente, debemos señalar que con la implantación de la velocidad máxima de 30 Km/h, por todo el casco, fue un acierto, sin embargo, no se cumple por parte de una gran mayoría de los conductores, que incluso llegan a duplicar esta velocidad, como av. Orense, en toda su extensión, y no hay una suficiente vigilancia para hacerlo cumplir. Por otra parte, las señales indicadoras de la velocidad, son pequeñas y poco visibles o llamativas. Por ello, entendemos, que sería muy conveniente y necesario, que esta señal de límite de velocidad, se traslade a una señal horizontal en todas las calles, y con una determinada frecuencia a lo largo de las mismas, para recordar a los conductores esta limitación. También, recientemente, se ha impuesto el límite de 10Km/h, en las calles de plataforma única, como Jaime Janer Almuiña, y Sol, y también más de lo mismo, los conductores no cumplen esta limitación de velocidad, y aquí si es importante, porque con eso de que unos días y a unas horas es peatonal, y otros no, los peatones, a veces, nos olvidamos del tráfico. Por eso sería muy conveniente la señal horizontal.

Otra norma importante sería la de respetar las aceras, que son de uso exclusivo de los peatones, por lo que habría que prohibir su circulación por ellas, de bicicletas y patines, que realmente son un peligro para los peatones que se encuentran en grave riesgo, pues son los mas débiles. Y otras medidas como vigilar los aparcamientos en lugares prohibidos, que suponen una complicación al tráfico, véase, como ejemplo, el cruce Jaime Janer- Concepción Arenal, que impide que autobuses y camiones giren y se producen todos los días atascos por ese motivo.