Polas beiras de Kristen R. Ghodsee

O discurso hexemónico dominante pon límites estrictos á libertade de pensamento. Hoxe está prohibido, por exemplo, falar dos inmensos avances que a URSS, cos países socialistas e neutralistas, lle imprimiu á causa dos dereitos da muller no mundo. Leo un artigo de Kristen R. Ghodsee, contra vento e maré, sobre a influencia do comunismo no movemento feminista internacional.

Rechamante é o feito de que Galicia non teña moi presentes na memoria as figuras de Enriqueta Otero, cadro da guerrilla antifascista, ou Hildegart Rodríguez Carballeira, adiantada de toda sexoloxía de protagonismo feminino. Chama, tamén, a atención que mulleres notábeis no pensamento dialéctico norteamericano, coma é o caso de Angela Davis, parecen estar hoxe “asombradas”, diría Rosalía. Miramos, así e todo, unha Rosalía de Castro vencedora das potencias escuras que intentaron anular a súa memoria.

De Ghodsee compre decer que ela ensina nun país no que se factura moito do pensamento hexemónico do mundo: EE UU. Na interpelación feminista hexemónica da historia da pintura contemporánea, xace, so unha lauda sen epitafio, a arte abstracta maxistral de Liuva Popova. Ela, e outras súa camaradas pintoras e soviéticas, están sendo castigadas pola hexemonía xa que nada tiveron que ver co socialrealismo plástico. O certo é que a URSS foi vangarda en leis coma a do aborto, que madrugou en 1920 para suspenderse máis tarde. O aborto non sería alí devolto á legalidade até 1955. “Naturalmente todo está lonxe de ser perfecto” comenta, con humor, a doutora Ghodsee. Pero, nos organismos internacionais no que influían a URSS, China e os seus aliados socialistas e nacionalistas populares a través da Federación Democrática Internacional das Mulleres, deuse pulo e alento a iniciativas innumerabeis en defensa da condición feminina. Na FDIM naceu a idea, hoxe esquecida, de “sociedade biarcal” ou “biarcado”.

En 1975, a proposta dunha diplomática romanesa, a ONU proclamou o Ano Internacional Da Muller, que tivo continuidade considerábel. Celebráronse conferencias internacionais que fixeron evoluír lexislacións e mentalidades dándolle contido feminista a loitas de liberación e emancipación nacional do Terceiro Mundo. A presenza de Haydée Santamaría ou Vilma Espín no cumio da revolución cubana conferiulle a esta un xorne que, desde lonxe Simone de Beauvoir animaba calidamente.

Desde logo, comenta Ghodsee, as “avoas vermellas” achábanse máis próximas de Karl Marx ca de Betty Friedan. Simone, hoxe máis ben esquecida, educou a miña xeración co libro “O segundo sexo”, cuxo derradeiro parágrafo nos remite literalmente ao pensamento filosófico de Marx.