Negociación colectiva e salarios

Na edición do xoves do FARO publicouse un artigo de opinión que dirime responsabilidades por igual entre patronal, sindicatos e autoridade laboral polos “soldos desfasados” que padecen milleiros de galegos e galegas. Os sindicatos facemos un labor público, polo que estamos sometidos ao escrutinio da sociedade, tamén á crítica, aínda que neste caso discrepemos do café para todos.

O mesmo artigo fai referencia a unha reportaxe publicada neste xornal o 16 de agosto en que se recollen diversos convenios que foron actualizados e mellorados grazas ao labor de CC OO e doutras organizacións. Tamén menciona algúns que están caducados e polos que nos levamos meses mobilizando. É inxusto, pois, equiparar responsabilidades.

Como sempre dicimos, as empresas deberían ser as primeiras interesadas en que os seus persoais perciban soldos dignos e teñan boas condicións laborais, porque unha economía vizosa precisa unha demanda interna forte para non verse sometida aos vaivéns da conxuntura. Para que se poida actualizar un convenio é preciso un acordo, algo imposible se unha das partes se nega a pactar ou mesmo a sentarse a falar. Outras veces xa non hai con quen negociar por mor dos polos problemas internos das patronais.

Outro elemento clave que explica esa falta de actualización dos convenios ten orixe anos atrás, na nefasta reforma laboral que impuxo o PP no 2012 e que arrasou co equilibrio nas relacións laborais. Xa naquel intre eu dicía, nunha das primeiras manifestacións que convocamos, que isto provocaría un antes e un despois nas relacións laborais. Desde ese momento, case sen xustificación, unha empresa pódese desvincular dos salarios que rexen no sector ou conxelar o convenio indefinidamente.

Temos no noso ADN a loita pola defensa dos intereses de clase; damos voz e debémonos a milleiros de traballadores e traballadoras que precisan solucións. As Comisións Obreiras nin calamos, nin calaremos, como proban as mobilizacións que levamos meses protagonizando para esixir unha nova suba do SMI e a derrogación íntegra da reforma laboral do PP, culpable da excesiva temporalidade do noso mercado de traballo.

Hoxe non é virtude facer o labor de escoita activa. Ás veces as realidades non se queren ver ou óllase para outro lado porque é máis cómodo.

*Secretaria xeral do S. N. de CC OO de Galicia