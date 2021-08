No existe un Plan perfecto

La Gerencia de Urbanismo acaba de activar, sin ningún voto en contra, el Plan de Ordenación Urbana de Vigo, que será aprobado por el pleno de la corporación en los próximos días. Si la Xunta le da el visto bueno, el urbanismo vigués desencallará y comenzará una nueva era para la ciudad.

Es un acontecimiento que explica la actitud de la oposición, en particular del PP, que pese a estar en desacuerdo con lo que califica secretismo del gobierno municipal por no contar con ellos para sacar adelante el asunto más trascendente de la ciudad, no lo ha rechazado, se ha abstenido, lo que implícitamente equivale a aceptarlo porque también lo considera imprescindible para Vigo.

Tener un Plan General es como desatracar el barco y dejarlo navegar, cuando llevaba muchos años anclado sin aprovechar sus potencialidades. Es una fuerza incalculable, con las garantías legales para avanzar.

No es fácil aprobar un Plan General de Urbanismo. Son muchas las ciudades y villas que no lo tienen después de muchos años de intentarlo, por los diferentes planteamientos ideológicos, las causas enfrentadas y los intereses contrapuestos que se interponen, al margen de las cuestiones generales como es la Ley autonómica del Suelo.

Tan complicado es que en Vigo, después de casi sesenta años de iniciar procesos –desde el año 63, en que se empezó a gestar el primero–, para contar con un PXOM, solo se ha aprobado uno, el de 1993.

Ha habido varios intentos, con aprobaciones iniciales, incluso finales, pero que después anuló el Ministerio de la Vivienda o la Xunta, como el de 2015, que ahora se está readaptando.

Los Planes de Urbanismo son batallas a brazo partido entre particulares, grupos e instituciones, que tienen diversos modos de interpretar el futuro de la ciudad. Por tanto es imposible que haya planes perfectos, pero serán lo mejor posible cuanta más convergencia se produzca entre los intereses contrapuesto.

Hubo un caso tremendo, que llenó de oprobio a los causantes, y escandalizó a la ciudad, que se dirimió en los Tribunales, con sanciones nunca vistas para miembros de la corporación municipal viguesa.

Ocurrió hace ahora medio siglo, el 18 de junio de 1971. Ese día , la Audiencia Provincial de Pontevedra sentenciaba la causa por delito de cohecho, derivado de la aprobación del PGOM de Vigo, en la que condenaba a dos exconcejales a dos y un año de prisión menor, respectivamente, y a otros nueve procesados, concejales y propietarios de terrenos, a seis meses, multas elevadas e inhabilitación para cargos públicos.

De los procesados sólo quedaron tres absueltos sin cargos: Jesús Lorenzo, Manuel Cividanes y Antonio Durán.

La causa era la urbanización de la margen izquierda de la Gran Vía, desde la Plaza de España a la de América, que los propietarios pretendían pudiera edificarse con inmuebles de altura –edificación alta y cerrada, sin espacios verdes–, cuando ya desde 1963 se había conceptuado como una ciudad jardín.

Varios propietarios tentaron con dinero a un grupo de concejales, que hasta entonces votaban en contra de la edificación en altura, para que votasen a favor. Por la ciudad corrió como reguero de pólvora la palabra “soborno”, cuando se supo que habían cambiado de opinión y aprobado en la sesión del 25 de marzo de 1969 la propuesta de construcción alta, que después echó abajo la Dirección General de Urbanismo en el mes de julio.

Por fortuna, los Juzgados jugaron una vez más a favor de la ciudad y sancionaron a los afectados por el cohecho, dos años después.

Presidía aquel tribunal Mariano Rajoy Sobredo, y lo formaban los magistrados Félix Lis Alonso y Celestino Prego García. La sentencia, publicada íntegra en las páginas de Pontevedra de este periódico –es suculenta, está digitalizada y lista para quien quiera leerla–, fue la noticia más comentada de la ciudad durante mucho tiempo.

Hoy parecería imposible que pudiera plantearse una circunstancia análoga, pero es evidente que la elaboración de un plan de urbanismo se presta a múltiples interpretaciones, porque ni hay planes generales perfectos –los hay idóneos, adecuados, apropiados, concertados, siempre necesarios–, ni su elaboración sencilla. Al contrario, es complicadísima, ya que lo que está en juego es trascendental para la comunidad.

Por eso si se logra sacar adelante el texto que aprobó inicialmente el gobierno local, la ciudad tendrá el segundo Plan en sesenta años, y el trasatlántico de Vigo saldrá a navegar a toda máquina. Entonces sí será imparable.