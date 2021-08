Cuarenta minutos esperando un autobús para volver del centro de vacunación. ¿Esto es una ciudad europea de 300.000 habitantes o es el Congo Belga? Autobuses de una misma línea que pasan cada 34, 36, 32 minutos… ni sabes a qué hora tienes que estar en la parada. Y como vayan retrasados te tiras toda la mañana esperando.

Reforzar no es poner autobuses grandes, como dice desvergonzadamente Vitrasa, es mejorar las frecuencias. Y ya se sabe cómo es Vigo: la Universidad al monte, el recinto ferial al monte, los hospitales al monte… nunca ha habido manera de construir nada en el casco urbano. Una ciudad de locos. Para ir a esos sitios dependes del autobús si no tienes coche. Y si el sistema de transporte urbano es tercermundista (y además caro), pues ya me dirán ustedes… Y no es la primera vez que me pasa esperar 40 minutos por un Vitrasa. Ya me pasó una vez, ¡en plena Avenida de la Florida! ¿A quién habrán engañado para que digan eso de que Vigo es una de las ciudades con mayor calidad de vida? Menuda mentira.