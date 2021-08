La democracia no se puede imponer con drones

Lo contaba el otro día el médico alemán Reinhard Erös, que conoce bien ese país asiático, donde trabaja en una organización dedicada a construir escuelas y clínicas.

Hay un sector de la población, que vive sobre todo en Kabul y otras grandes ciudades, que echará de menos un Afganistán más o menos democrático con escuelas y universidades, prensa libre y un 25 por ciento de mujeres en el Parlamento. Pero ese sector tal vez represente como mucho el 20 por ciento de los afganos. La inmensa mayoría no ha podido beneficiarse apenas de tales conquistas, no las ha vivido y no puede echarlas por tanto de menos.

En Afganistán hay otra realidad mucho más poderosa que las que nos han venido presentando nuestros medios: padres que se dejan diariamente la piel para alimentar a su prole o menores obligados a trabajar en los tejares o en el campo para ayudar a la supervivencia de la familia.

A diferencia de las organizaciones no gubernamentales que funcionan allí y que tan excelente trabajo humanitario realizan, los estadounidenses no parece que se molestaran tampoco en ningún momento en ganarse al pueblo sencillo. Con patadas en las puertas en las operaciones antiterroristas o el lanzamiento de drones que han matado muchas veces a más civiles inocentes que a yihadistas no se gana a nadie.

Si Estados Unidos invadió Afganistán hace veinte años, no fue tanto para llevar allí la democracia como para dar un escarmiento que nunca olvidasen a quienes habían acogido al cerebro de los mayores ataques terroristas sufridos nunca por la superpotencia. Se ha hablado mucho desde entonces de por qué Estados Unidos no hizo nada en cambio contra su aliada Arabia Saudí, de donde eran oriundos tanto Osama bin Laden como quince de los diecinueve piratas aéreos que participaron en aquellos ataques.

Aunque Riad siempre ha negado cualquier relación con Al Qaeda, los familiares de las casi 3.000 víctimas mortales de los atentados trataron de demandar a la familia real saudí, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por una ley de 1976 que concedía la inmunidad a los gobiernos extranjeros.

En marzo de 2016, Riad amenazó a Washington con vender activos norteamericanos por valor de 750 billones de dólares si se aprobaba una nueva ley por la que se suspendía la inmunidad en ese caso para investigar la supuesta ayuda de diplomáticos saudíes a algunos de los terroristas del 11 de septiembre.

¿Y qué hay, por otro lado, del soporte táctico ofrecido durante años a los talibanes por el servicio de inteligencia de Pakistán, país en el que Osaba bin Laden encontró su último escondite antes de ser localizado y abatido por un grupo de elite de EE UU?

¿Por qué se decidió castigar solo a Afganistán, que no había atacado a EE UU y se había limitado a ofrecer asilo durante algún tiempo a Osama bin Laden, y no, sin embargo, a esos dos países aliados de EE UU?

¿Por qué no se intentó tampoco con los talibanes, que reclamaban pruebas de la participación de Bin Laden en los atentados contra EE UU antes de entregarle a Washington ni se optó por una operación quirúrgica al estilo israelí para secuestrarle y sacarle del país?

Pero todo eso es ya historia que conviene, sin embargo, recordar. Y lo que hoy tenemos en cambio es la explicación del presidente Joe Biden de que los soldados estadounidenses “no deben combatir y morir en una guerra en la que los afganos no están dispuestos a luchar personalmente”.

Está claro que Washington deseaba desde hace tiempo deshacerse de lo que se había convertido en una carga insoportable, en un pozo sin fondo del que solo se ha beneficiado –¡y cómo!– su industria armamentística.

Hoy sabemos, porque lo han reconocido incluso algunos de sus miembros, que el Gobierno supuestamente democrático al que apoyó Occidente estaba roído por la corrupción, y eso lo sabía hasta el último de los afganos. Son significativas las palabras del exministro de Defensa en funciones al enterarse de la huida de su indigno presidente: “Nos maniataron y vendieron a nuestra patria, ¡malditos sean ese ricachón y su cuadrilla!”.