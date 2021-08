Los convenios

Así que, se mire la cifra como se quiera, hay que reconocer que cien mil gallegos y gallegas con sus sueldos desfasados, como ha publicado FARO, son demasiados. Y si interpreta bien lo que eso significa, se verá que la gran mayoría padece, como efecto directo, un empeoramiento de su calidad de vida, por no decir que tiene problemas añadidos para llegar a fin de mes. Pero si a esas reflexiones se une la explicación de que todo ello y algo más que se quedará seguramente en el tintero, es por causa del retraso o la paralización de sus convenios, entonces, como aseguraba una coplilla popular, es para poner el grito en el cielo. Como mínimo.

Claro que, en caso de que no se quiera llegar tan arriba, habrá que exigirle responsabilidades a quienes debieran velar por que tales situaciones no se produzcan. Es decir, a patronal, sindicatos y, en último término, a la autoridad laboral: los dos primeros, porque son los interlocutores necesarios para debatir, negociar, fijar las condiciones y, si fracasan, acudir a una mediación o un arbitraje que corresponde a la tercera instancia citada. Pero que no exime en absoluto a los protagonistas directos, que en teoría han de defender, hasta límites razonables, los legítimos intereses de sus representados, trabajadores y empresarios.

En todo caso, algo falla o no se está haciendo bien. Un resultado que no cabe disimular o maquillar con el hecho, cierto, de las complicaciones derivadas de la pandemia, pero no hay noticia de que ni la CEG ni las centrales sindicales hayan tenido que cerrar sus oficinas por falta de personal. Y del mismo modo que se denunciaba por falta de nervio y hasta de coraje a la antigua patronal –organizada– gallega, que era una especie de fantasma circulante por los entornos de un cementerio, y que las centrales se excedían demasiadas veces en su celo mesiánico, ahora cumple señalar, desde una opinión personal, que sucede al revés.

(Es relativamente sencillo de explicar, al menos desde un punto de vista particular. La Confederación empresarial ha espabilado, pero aún no lo bastante, y los sindicatos en general parecen monaguillos a la orden ideológica de un sacristán gubernamental de turno que sabe, y aprovecha, que a nadie conviene morder la mano que le da de comer. Pero unos u otros no pueden, no deben abrazar una política que –llevada al extremo, como parece ser la intención– puede acabar en pan para hoy y hambre para mañana. Ni colaborar con el silencio ante los defectos de esa estrategia que seguramente llevará a las generaciones futuras a una deuda impagable).

De ahí la exigencia de que el mundo laboral funcione lo mejor posible y en pro de lo común, que es el bienestar presente y por venir. Y de que no debiera admitirse que cien mil gallegos tengan pendientes sus condiciones de trabajo y su actualización salarial. O que se eternicen situaciones como la recién narrada en este periódico: que menos de un 0,5% de los contratos de trabajo firmados en los últimos meses superen la duración de un año. Algo que aboca a otras crisis –y quizá cause escozor la palabra “demografía”, pero esa es una batalla que hay que ganar– y que las únicas alegrías, relativas, las proporcionen los partes meteorológicos. Sería una auténtica desgracia que quienes pueden y deben reflexionar sobre estas y otras cosas –Gobierno y oposición– no lo hagan. Y peor aún, que ni siquiera encuentren remedios a medio plazo, porque eso no solo significa no ya inconsciencia, sino también incompetencia.