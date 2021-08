Tras miles de años de patriarcado, cuyo eje central es la propiedad del hombre sobre la mujer, resulta tonto pensar que la inmensa mayoría de ellos no lleve dentro un talibán más o menos secreto. La conciencia del varón bien educado en el nuevo modelo mira a su interior, no lo ve, empieza a levantar capas y por más que rebusca no lo encuentra, pero anda por ahí, moviéndose entre grumos de futuros excrementos igual que una lombriz intestinal o, si su conciencia de igualdad está más hecha, guarecido entre las fibras de la carne como un quiste de triquinosis. En los talibanes auténticos y desuniformados esto no es así, su talibanismo de género es de cuerpo entero, aflora al rostro, se ejercita a diario y engrasa el cañón de su Kalashnikov. Para ellos la verdadera pobreza es no ser dueño siquiera de una mujer. Esa es la fuerza fatal de su lucha y el siniestro sentido de nuestra derrota.