A pesar de que el tópico asegura que en agosto la actividad general decae, hay quienes no se resignan y mantienen un ritmo apreciable. Sin ir más lejos, el Consejo Económico y Social de España, que viene de formular una propuesta interesante y oportuna: pide más “peso” en la Formación Profesional, y lo hace en un momento en que la educación, en general, vive agitada no ya por la proximidad del curso escolar, sino por las reiteradas ocurrencias de un Gobierno, el central, que parece dedicado a enfrentar a media España con a la otra media. Más o menos.

Y no ya solo por aspectos ideológicos, lo que tendría cierto sentido –aunque antiguo– siempre y cuando se respetasen todas las opiniones, sino porque lejos de entrar en el meollo de la cuestión –que los estudiantes reciban conocimientos correspondientes a lo que es y significa España, y no como acepta un Ministerio que bajo todos los gobiernos ha consentido, en márgenes distintos, pero bastante anchos en general– que aquí cada cual haga, no lo necesario para estrechar vínculos, sino lo que reclaman algunos para aflojarlos e incluso romperlos en cuanto puedan.

Menos mal que, por el momento, la Formación Profesional, que avanza en todos estos Reinos, parece en cierto modo libre de prejuicios e historietas: otra cosa sería tan absurda como algunas de las ideas de los sucesores de Celaá, que hablan de Matemáticas sentimentales, o algo así, y acabarán quizá por calificar a Pitágoras de franquista, como hicieron en su día con el almirante Cervera, derrotado en la batalla de Santiago de Cuba en 1898. Y en ese marco de sentido común se encuadra la iniciativa del CES, que pide más participación de las fuerzas sociales en la nueva FP.

Puestos a enfocar, como parece, buena parte de ese terreno en algo parecido a la titulación prêt- -à-porter, en el sentido de atender antes que nada a las demandas del mercado, la sugerencia suma, y por tanto ha de ser bien recibida y, además, aplicada por quien corresponda. Si aquel enfoque es el que se adopta, pocos mejor –aparte los docentes– que esos agentes para conocer los escenarios donde escasean especialistas, qué necesita determinado tipo de trabajos y, en definitiva, cómo entre todos y sin la matraca de las ayudas oficiales, se logra reducir los índices de desempleo.

A estas alturas parece fuera de dudas que urgen iniciativas para que el trabajo sea digno, duradero y lo bastante remunerado como para que, por ejemplo, contribuya decisivamente a combatir otra crisis que se viene gestando desde hace años, ya antes que la del coronavirus: la demográfica. Que, acaso por el verano y sus circunstancias especiales, parece estar olvidada –otra vez– por quienes deberían prevenirla con eficacia para no tener que afrontarla cuando llegue. O, mejor dicho, cuando se desencadene en toda su auténtica dimensión.