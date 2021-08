Cielo encapotado sobre Afganistán e Irán

Decir que hay problemas en Oriente Medio es una obviedad, pues son tan frecuentes allí como la lluvia en Londres o los bares en las aceras españolas. Tanto que nos hemos acostumbrado. Y este verano no es excepción, porque a las crisis habituales se unen el vacío que produce la retirada norteamericana de Afganistán y la llegada de un juez radical a la presidencia de la República Islámica de Irán. Ambos acontecimientos elevan el nivel de tensión y el de riesgo en una región donde sobran. Los americanos han acabado haciendo un pan con unas tortas en Afganistán, la última de las derrotas que inauguraron en Vietnam. Solo que esta ha sido su guerra más larga (20 años), la más cara en vidas (más de afganos) y en dinero (la mitad del PIB español) sin tampoco conseguir nada. Y ahora lo abandonan con el rabo entre las piernas como ya antes hicieron británicos y rusos. Atacaron Afganistán llenos de razones después de los atentados sobre el Pentágono y las Torres Gemelas porque albergaba a la gentuza de Al Qaeda y luego, neutralizados los terroristas, no supieron salir a tiempo. Obama lo intentó, pero los militares no le dejaron y ahora Biden lo hará al precio de dejar detrás un estado fallido, en el que el corrupto régimen de Kabul no ha sido capaz de detener el avance fulgurante de los talibanes mientras resurgen los señores de la guerra locales. Falto de apoyo americano el fantasmagórico poder central afgano se derrite, la misma Kabul ha caído en cuestión de semanas con una escena similar a la vietnamita del helicóptero evacuando gente aterrorizada desde el tejado de la embajada.