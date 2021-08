Tempos de moito relato

Ocorreu que un ensaísta orgánico, encadrado na “NATO cultural”, Francis Fukuyama, deseguida ventou a idea de Lyotard e anuncioulle ao mundo que a Historia, cos países de socialismo real derrotados en guerra fría, finalizara ou que, mesmamente, finara. O capital transnacional, so o mando dos EEUU, ocasionaría unha sorte de Fin dos Tempos, de “parousía” ou nova vinda de Cristo, que estaba destinada a acabar coa contradición mesma en todas as súas formas. Abríase o reino planetario da paz e a fartura universal capitalista. Fukuyama prometíanos un estado de sociedade atemporal, sen loita de clases nin de nada, a seguir da ruína da URSS. O eurocomunismo parecía darlle a razón a Fukuyama, e eu lin un artigo deste na revista do PSOE que inspiraba Alfonso Guerra.

Os conflictos do Golfo, o enforcamento de Saddam e a terríbel morte de Gadafi, pasando pola permanencia da Revolución en Cuba e chegando á victoria da esquerda no Perú, véñennos indicando que a Historia continúa, e que continuará

Pro os conflictos do Golfo, o enforcamento de Saddam e a terríbel morte de Gadafi, pasando pola permanencia da Revolución en Cuba e chegando á victoria da esquerda no Perú, véñennos indicando que a Historia continúa, e que continuará. Resúltanos curioso observar que a verba “relato”, que tan enxeñosamente repristinara Lyotard, abonda hoxe no discurso de infinidade de axentes e líderes de diversas adscripcións e non unicamente no Estado Español.

Estamos a vivir no auxe dos relatos. Os cales poden ser veristas ou fantásticos, confisionais ou racionais, didácticos ou lúdicos. E tamén poden, e fanno con frecuencia, transmitir conscientemente a vil mentira propagandística, alén de toda caste de mentiras interesadas. O relato fala tanto en Homero coma en Esopo, en Otero Pedrayo como en Xan das Bolas ou nos Evanxeos. Non imos tratar agora da campaña do posmodernismo académico contra os xéneros literarios. Estes existen e evolúan constantemente. De carácter nobre son os relatos que construiu Platón, pro tamén son relatos (ou “timos”) os que usa o estafador para facerse coa bolsa da súa vítima. Lembren o relato dos “burladores” de Don Juan Manuel adaptado aos meniños dinamarqueses por H. Ch. Andersen.

Moitos grandes relatos circulan hoxe no mundo respecto das vacinas, do clima, da sexualidade, da alimentación, da saúde, da cuestión forestal, entre outras infinitas cousas, co fin de arredar as correntes de pensamento dos obxectivos desalienadores e liberadores da Humanidade. E así se vai movendo a noosfera. Racharmos o relato no que o Autor nos incluiu sen permiso, é posíbel.