Los muertos españoles en Afganistán

Cuando la opinión pública internacional recibió las primeras noticias sobre la existencia en Asia de una facción islámica radical, (los talibanes) que había tomado el poder en Afganistán, la prensa occidental centró sus observaciones en las constantes violaciones de los derechos humanos por parte del nuevo régimen. La lista era tan extensa como odiosa. Ejecuciones públicas, latigazos, manos cortadas para los ladrones, reclusión de las mujeres que no podían salir a la calle si no iban acompañadas por un hombre, bodas concertadas con niñas, uso obligatorio del burka, etc., etc. El modelo no podía ser más reaccionario, aunque mereció el inicial apoyo del Gobierno estadounidense por su contribución a la lucha contra la ocupación del ejército soviético que tras varios años de guerra tuvo que abandonar el país.