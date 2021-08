Un viejo dicho popular, “los errores se pagan”, es quizá uno de los que más se acercan a lo que muchos consideran verdad. Cierto que no especifica cuánto tiempo se tarda en abonar la “factura”, y que alguna excepción siempre aparece, pero suele ser la que confirma la regla. Es probable que quienes discrepen con la opinión expuesta repliquen que los casos en que no se cumple son muchos, pero los ejemplos serían casi todos referidos a la política y sus actores, y en ese oficio las reglas no se cumplen casi nunca y, por lo tanto, sirven más bien poco como precedente.

Viene al caso, el introito, de la iniciativa del señor presidente Feijóo al pedir al Gobierno que legisle para obligar a los bancos a que mantengan abiertas oficinas en el rural. Y su idea es acertada, porque –tal y como se había advertido cuando se inició el absurdo camino de la liquidación de las cajas de ahorro–, parte de los efectos negativos se notarían a medio plazo. Y en dos frentes: la creación de un vacío de servicios en las comunidades que, como Galicia, padecen gran dispersión poblacional, y el refuerzo de un lobby financiero que marcaría los usos y costumbres del sector.

Así ha sido, y por eso don Alberto Núñez plantea lo que plantea. Es casi seguro que él, como tantos otros que en su día cantaron las supuestas excelencias de la operación, bendecida por los señores Zapatero y Rajoy y encaminada a eliminar competencia –la excusa fue “la mala gestión”: resultó como matar moscas a cañonazos– en el mercado y dejarlo en manos de unos cuantos grandes bancos. Aquello fue un error, cometido por algunos y apoyado por muchos, que además rozaba, y roza, la sacrosanta ley de libertad de mercado.

(En este punto, y para evitar errores de interpretación, conviene matizar que el punto de vista que se expone no pretende reabrir heridas ni reprochar algo que ya se criticó en su momento. Pero sí dejar algunas cosas en su sitio y, sobre todo, sugerir algo quizá útil: más que el camino del decreto, tan denostado –y con razón– por los opositores al Gobierno del señor Sánchez, habría que recurrir a otras instancias. Por ejemplo, a eso que llaman “defensa de la competencia” que casi nunca se sabe donde está y cuando aparece suele ser tarde, mal y a rastras).

Hay algo que está claro sea cual fuere la opinión que provoque esa comisión: es hora de exigir que se ponga las pilas. El rural gallego, más de doscientos municipios, se han quedado o están a punto de quedarse sin servicios bancarios por el cierre de oficinas. Que podría entenderse desde la economía de las entidades, pero no por la ciudadanía: se habla de un servicio público, prestado por entidades privadas, al que tienen derecho todos los habitantes de este país. Habrá que buscar soluciones inmediatas, y aunque en este caso no quepa lo de “rectificar es de sabios”, porque hubo muy pocos en todo el proceso de fusión, hacerlo podría servir para demostrar que hay voluntad y coraje para asumir los errores.