Los disparates

Es probable que, ante el actual panorama jurídico/pandémico –por llamarle de alguna manera y procurando no faltar al respeto a nadie–, no sean pocos los que aseguren aquello de “se veía venir”. Y bastantes –aunque no tantos, porque la disconformidad con este Gobierno, y más aún si se expresa a través de una crítica pública implica ciertos riesgos– endosarán directamente al presidente Sánchez, su equipo y la inexistente política sanitaria que practican, la responsabilidad última de los terribles efectos que el COVID-19 sigue produciendo aquí. Y que no haya equívocos: no se habla de culpa, sino de dejación de funciones.

Es opinión personal, desde luego, pero con un argumentario nutrido y abundancia de pruebas. Porque ante una pandemia como la que se padece desde hace año y medio, la reacción gubernamental en España ha sido, tras un breve periodo de “mando único” que se saldó con estrepitoso fracaso, adoptar de forma intencionada medidas extraordinarias para objetivos diferentes al control de la enfermedad. Después, el señor Sánchez utilizó lo de la “cogobernanza”, con diecisiete políticas, para disfrazar la incapacidad –y el sectarismo– de su gabinete. Habría datos bastantes sobre sus errores para reforzar este punto de vista, pero parece innecesario.

En ese marco de disparates, que están en la memoria de la gran mayoría de la gente del común –y de la otra–, era cada vez más evidente que la falta de una Ley de Salud actualizada para hacer frente a la situación llevaría a la confusión general. Episodios como las sentencias contrarias entre sí y por la misma causa, de diferentes juzgados, y las resoluciones –previa dejación por Moncloa de la responsabilidad de gobernar en los TSJ de cada comunidad– hacía obvio que la situación desembocaría en el caos. Y a un paso se ha llegado: la decisión del Superior de Galicia sobre el “pasaporte COVID” y el “aviso” de la Xunta a la hostelería es significativo.

(Y opinable. En primer lugar demuestra lo complicado que resulta compatibilizar las prioridades –en este caso, salud y economía– en circunstancias concretas. En segundo, confirma lo discutible que parece endosar a la hostelería funciones de control de entrada –y además, nutrida: lo de “reservado el derecho de admisión”, más individual, pasó a la historia– como aducen muchos empresarios. Pero también ratifica la sensatez del Gobierno gallego cuando reclamó, y redactó después, una nueva Lei de Saúde a cuyo elemento más decisivo, y polémico –la vacunación obligatoria–, hubo de renunciar para evitar el veto central.)

No se trata, conste, de confundir el culo con las témporas: es evidente que las epidemias no se curan con leyes nuevas o viejas, pero también lo es que que con las adecuadas se hace más fácil que sin ellas. Y sobre todo, con el establecimiento de prioridades. El actual Gobierno –y quien esto expone se ratifica en su punto de vista de que el principal problema de España es esta coalición gobernante– ha legislado sobre asuntos como el de la eutanasia, la llamada “ley trans” y el bodrio de la de Educación que, sin negar derecho alguno ni discutir el fondo, no son prioritarias ante otra que sustituya a la de Salud pública de 1985, que no contempla situaciones como la de la pandemia del coronavirus ni prevé probabilidades de otras. Y eso demuestra lo acertado que resulta afirmar que un gobierno bien preparado y previsor vale por dos. Y también lo contrario: que cuando no previene ni valora capacidades sino conveniencias, es fuente de problemas.