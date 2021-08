Pequeños (o no) cambios educativos

En el batiburrillo de leyes educativas que hemos tenido en las últimas décadas, pronto tendremos una nueva que sume sus siglas a ese baile de letras que no han hecho otra cosa que empeorar progresivamente la educación en nuestro país. En este sentido, el Gobierno de España ha adelantado estos días los principios pedagógicos que regirán el nuevo currículum de la Educación Primaria. Entre otras cosas, se promoverá “la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual”. En principio, no suena mal, pero no pocas han sido las voces de docentes que se han alzado contra este enfoque emocional, en el que, por ejemplo, se quiere aplicar en el área de Matemáticas una perspectiva de género. (Curioso resulta que en otros países lleven años aplicando esta perspectiva y siga sin verse resultados en las carreras STEM, donde las mujeres siguen siendo minoría. Algo, sin duda, digno de estudio).

La nueva ministra apunta como «la adquisición de destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomenta el bienestar del alumnado». ¿Adquisición de destrezas emocionales? ¿en serio? Lo lógico sería que en esta materia se adquiriesen destrezas matemáticas, ¿no? Y en concreto, ¿qué destrezas emocionales? ¿quién las determina? ¿cómo se evalúa su adquisición? ¿impartirán la materia psicólogos? ¿couches emocionales? Dudo que los docentes estemos preparados para esto. Formación, desde luego, no hemos tenido.

Según el borrador que hemos conocido estos días, la asignatura de Matemáticas irá “más allá de los conocimientos básicos y se convertirá en una herramienta para que las carreras tecnológicas sean más atractivas para las mujeres”. Espero que también se tome en consideración que los porcentajes de fracaso y abandono escolar son casi el doble en chicos que en chicas. Es algo que un enfoque de género también debería contemplar.

El Real Decreto de Educación Primaria recuperará, además, la asignatura de Conocimiento del Medio, (que se había desdoblado en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales). Se trata, como dicen, de establecer un currículo “más corto, flexible y centrado en las habilidades o competencias”. O, dicho de otro modo, reducir contenidos para esquivar las cifras de fracaso en nuestro país. A la vista está que losresultados de las pruebas PISA son los que marcan el camino.

Que la educación en nuestro país necesita ciertas reformas es algo innegable, pero algunas medidas que sí sabemos con certeza que serían efectivas ni se mencionan. La bajada de ratio en las aulas, por ejemplo. Se trata de intentar mejorar la educación sin gastar un céntimo. Y eso resulta difícil. Y menos cuando quien dicta la nueva ley son pedagogos en los que no hay ninguna disensión. El debate es inexistente, y el fruto será, de nuevo, una ley que dure lo que dure el Gobierno en su puesto.

No podemos censurar con severidad porque se trata de un borrador. El resultado final puede distar bastante de los puntos que se han filtrado, como globo sonda, estos días. Aún así, cabe señalarse que casi con total seguridad el Ejecutivo otorgará a los centros más libertad para hacer aportaciones al currículum, (más de la que disponían hasta este momento quiero decir). Tengo también mis dudas de que sea una medida positiva. ¿Dependerá entonces de cada centro lo que aprendan los alumnos/as? ¿no generará esto una desigualdad evidente entre unos y otros? ¿saldrán los niños y niñas de diferentes escuelas con los mismos conocimientos?

Tal como se filtraba en el pasado mes de noviembre, la nueva ley permitirá a las autonomías y a los centros fijar una parte mayor del currículo. De nuevo, un reino de taifas donde cada uno hará lo que quiera. O pueda. Un docente comentaba estos días que “el profesorado de cada centro debe hacer un diagnóstico de su alumnado para adaptar los contenidos”. Miedo me da esa adaptación.

Lo que la LOMLOE nos traerá es una escuela conectada, con las puertas abiertas de par en par a las tecnologías, y centrada en este enfoque de género y emocional tan woke. Una escuela del siglo XXI pero que sigue a pies juntillas una idea rousseauniana de lo que debe ser la educación. Innovadora, pero sin evidencias. Una escuela donde parece difuminarse el concepto de esfuerzo, y como se preguntaba Catherine L´Ecuyer no hace mucho: ¿son compatibles placer y esfuerzo? Por lo visto, para las autoridades educativas no.

Lo que percibo, finalmente, es que confían poco en la capacidad de los docentes y nada en la capacidad de los alumnos/as. O al revés.

*Docente en el colegio Divino Salvador de Coruxo (Vigo) y escritor