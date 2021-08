El arte de buscar chollo

Es verdad los jóvenes de hoy, enormemente preparados, tienen muy complicado acceder a un trabajo mínimamente estable y de calidad en función de la cualificación académica obtenida en las aulas. Pero más allá del mito, nuestra generación tampoco lo tuvo demasiado fácil para encontrar chollo. Cuando cumplías catorce años, después de finalizar el bachillerato elemental, debías, así te lo hacían saber los progenitores sin concesión alguna, de tomar la decisión de seguir estudiando o encontrar un trabajo. Tanto yo, como muchos de mis colegas, no sé si por el hastío que provocaba aquel aprendizaje demasiado memorístico poco apto para soñadores, decidimos que, enfrentarnos a la vida adulta casi con pantalón corto, era nuestro destino. Con esta decisión, además de otear las posibilidades que ofrecía la ciudad, contribuíamos a mejorar la economía familiar entregando en casa todo el sueldo semanal, más allá de unas cañas y manises que tomábamos en el Pasillo Chimay y yo el día del sobre, que era en aquel momento la cadencia temporal para el cobro del salario.

Si hoy nos quejamos de las características y tipologías de los trabajos, hay que echar una mirada atrás para ver cómo eran aquellos que nos ofrecían, tanto en sueldo como en el atractivo del puesto a ocupar. La mayoría de los chollos se ubicaban en el sector industrial: astilleros, automoción, pesca… El sector servicios estaba muy poco desarrollado. Nada tenía que ver con el volumen que hoy ocupa en la economía local. Así, los que optaban por un empleo de cuello blanco, más allá de la industria, tenían su referente en la banca, concretamente en la Caja de Ahorros que era una máquina de colocar gente. Disponía de muchas sucursales, todas ellas intensivas en capital humano. Aunque en la sede central ya comenzaban a funcionar los primeros IBM de cinta para archivar la documentación, a la informática como solución generalizada, no se le esperaba y la política de estas entidades estaba fraguada en el trato directo con el cliente, desde la cola puntual ante sus oficinas para el cobro de las pensiones a las gestiones de ventanilla a cualquier hora del día. Un panorama bien distinto al de hoy donde se conmina a los clientes a que no acudan a la sucursal y, en caso de necesitar efectivo, lo hagan en un horario tan ajustado que parece diseñado para que únicamente puedan acercarse a la ventanilla los jubilados o los desempleados.

Era tal el prestigio de llegar a ser empleado de cuello blanco que, algunas madres cuando veían que a su hijo lo de estudiar no iba con él, le decían: “a ver si encuentras un puesto en la Caja de Ahorros” y ponían de ejemplo otros casos de compañeros que, sin tener gran formación, lo habían logrado. Entraban de botones, iban promocionando y escalando puestos hasta llegar a auxiliar administrativo o incluso a jefe de servicio. Seguro que a todos los de aquella generación nos vienen a la cabeza caras y nombres de personas que hicieron esa trayectoria. Eran otros tiempos, heredados de una tradición relacionada con la máxima de que, para adquirir solvencia profesional y puesto relevante, era necesario un aprendizaje constante, además de tener un perfil condescendiente, cuando no adulador con los rangos superiores. Otra vez se aplicaba la máxima de Cela: “el que resiste gana”. Ese universo no estaba concebido para outsiders o personas demasiado autónomas. En cualquier caso, es de recibo señalar que algunos, con tesón, ilusión y ganas de prosperar, se matricularon en la Escuela de Comercio, en Torrecedeira, frente a Peritos y, simultaneando trabajo con formación, con el tiempo consiguieron una cualificación académica superior que seguramente les permitió prosperar a niveles ejecutivos. La formación y el conocimiento suele ser un buen antídoto para evitar el verse obligado a comulgar con ruedas de molino.

En mis diferentes pandillas hubo algún caso aislado de este perfil de acceso a la banca desde lo más bajo, pero en general ese tipo de futuro no nos hacía demasiada ilusión, además del hándicap de que al llegar a los catorce o quince años, ninguno de nosotros teníamos nada claro, es decir, no sabíamos que queríamos ser cuando fuéramos mayores, y casi todos, aunque al final acabamos con una carrera universitaria a nuestras espaldas, en aquel momento decidimos tirar por el camino del medio y hacer algún tipo de formación profesional livianita de tipo “acelerada” como la que se impartía en el Meixoeiro, simultaneando esto con algunos trabajos más o menos intermitentes, tales cómo: con unas puntas y unas tablas manufacturar cajas de pescado al final del muelle del Tinglado General de Empaque, en la colla descargando pesqueros o, durante la temporada de verano, paleando cerveza en la cadena de producción de la fábrica de La Cruz Blanca, después Skol, situada en el solar donde se ubican hoy las torres del Club Financiero. Lo que sí estaba debidamente articulado a esas alturas de siglo era que lo “nini” no era una opción. Los padres se encargaban de ponerlo claro y si veían que tenías cabeza para algo más que quedarte con el simple bachillerato, como le sucedió a mi amigo Carlos, te enviaban a una zona de escarmiento, como por ejemplo trabajar durante todo un verano como aprendiz en el embalse del salto de Frieira en el Miño. Allí aislado de tus colegas y del mundo, debido a las infraestructuras de entonces setenta kilómetros era un cráter espacio-temporal infranqueable, te distanciaba de tu zona de confort ayudándote a replantear si realmente era acertada tu intención de no seguir estudiando. Así fue como, después de esta experiencia, Carlos se fue a la Universidad Laboral de Córdoba donde le visitamos alguna vez y posteriormente concluyó su formación universitaria.

“Lo importante era el número de pulsaciones que eras capaz de dar con la máquina de escribir. Hoy parece una tontería, pero había academias especializadas en hacer que consiguieras teclear como una bala”

La búsqueda de un trabajo mínimamente atractivo para un joven con el DNI recién estrenado, tal y como he venido contando, no era tarea fácil. Las opciones por lo general eran un poco negreras y nada atractivas, el sursum corda con mayor habilitación para un puesto de trabajo de un joven desorientado no era la ilusión, la imaginación, las capacidades alternativas, la creatividad, la resiliencia y todo eso que hoy se tiene en un pedestal. No, lo importante era el número de pulsaciones que eras capaz de dar con la máquina de escribir. Hoy parece una tontería, pero había academias especializadas en hacer que consiguieras teclear como una bala. Se hacían ejercicios con frases a veces absurdas para que se soltaran los dedos, eso sí, todo ello sin mirar para el teclado. Primero se empezaba sólo con las teclas del medio con frases ad hoc, no era demasiado importante su sentido ortográfico o gramatical. Lo verdaderamente necesario era que incluyera todo el repertorio de esa fila, por ejemplo: “la hada agasajada da alaska a la ñaña gasas” y a continuación se continuaba con ejercicios similares en las otras dos secciones de teclas para finalizar con la mezcla mecánica de la tipografía de todo el alfabeto. A mi, eso de meterme como un anacoreta a aprender a moverme con la rapidez del rayo en la máquina de escribir me parecía un absurdo. Me reconfortaba más transitar haciendo riffs por el mástil de una guitarra. Pensaba que con lo que sabía me llegaba de sobra para plasmar un texto, eso sí a la velocidad de un ser humano, no de Superman. A día de hoy, con la vista puesta en la actualidad, donde los teclados suponen el acceso al mundo y que prácticamente no se necesita aprendizaje alguno para su control, sino que, más bien se puede decir que son una prolongación de las extremidades superiores del nuevo individuo, me parece que no me he equivocado demasiado. Al final ha ganado el sentido común y hoy la velocidad con que uno escribe importa un comino. Lo único verdaderamente relevante es el qué y no el cómo lo has hecho.

Cuando en esa edad difícil me tocó buscar algún lugar donde trabajar, después de consultar los anuncios breves que aparecían en el periódico local y, al ver que no cumplían mis expectativas, con esa inocencia que da la edad, me acerqué a las oficinas del Faro en Colón y le comenté a la persona que estaba tras el mostrador: “mire, llevo una semana buscando en las ofertas de empleo que se publican en su diario y no me gustan. ¿No tendrán un trabajo aquí para mí?”. El hombre se fue hacia una oficina con cristalera opaca, salió un señor, el que después sería mi jefe, García Hermida y me dijo: “¿quieres empezar hoy?”. Y ahí estuve unos cuatro años. Como culo inquieto, cambiando de secciones y haciendo de aprendiz de todo. En el área administrativa recuerdo una zona cerrada y acristalada denominada mecanización donde estaban los Canle con máquinas de computación arcaicas que hacían mucho ruido, así como la Adrema, una instalación mecánica en la que se imprimían diariamente las etiquetas de los suscriptores y que era un verdadero suplicio porque siempre se atascaba. Teníamos mucho cuidado de que, a pesar de cualquier avería, siempre saliera adelante la etiqueta de Elías del Caño Deber. En aquel momento era el suscriptor más lejano. Vivía en Canarias y no nos permitíamos por nada del mundo que Elías pudiera quedarse sin su diario. En los talleres, también como aprendiz, metí mano como cajista, al lado de las linotipias con su plomo humeante y las bolsas de leche Nai. Parece que la ingesta del lácteo reducía la contaminación asociada al fundido de este metal a la hora de construir las tipografías. Frecuentaba también el cuarto oscuro de Magar y la cuatricomía en las artes gráficas. Aunque era prácticamente un niño conocí a gente afable y maravillosa como Cunqueiro, Huete, Rodrigo Varela o Armesto Faginas. Por aquel entonces, cuando el Pelegrín ni estaba en proyecto y la ruta jacobea todavía no se había convertido en ese producto mainstream y marketiniano que es hoy, Cunqueiro había publicado un libro sobre el Camino de Santiago. Era tal la cantidad de esos ejemplares del Camino acumulados en la primera planta del periódico que nos pidieron organizarlos por edición, cosa que me tocó junto a Quiroga, un compañero mayor que yo y que más tarde sería el jefe de publicidad del diario. Para ordenarlos por edición y en función del idioma, Quiroga subido a la estantería me iba pidiendo: “dame un chemin, dame un way o dame un camino“, y así fuimos organizando aquella torre de babel. Unos años más tarde dejaría esa experiencia juvenil en el periódico, el tiempo pasó pero, como la vida es circular y suele volver al origen, por aquí ando de nuevo, ahora escribiendo en esta Acera Volada. Y es que generalmente, el cuento se sabe cómo comienza pero no cómo termina.