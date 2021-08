Pensándolo bien, no deja de ser una paradoja que el clima gallego, considerado poco propicio para los deseos mayoritarios del turismo clásico, se haya convertido precisamente por sus características en el empujón que necesitaba la hostelería para enfocar con esperanza lo que queda del verano. Cierto que depende otra vez del tiempo, pero ahora al revés: lo que atrae es el frescor frente al horno de los más de 40 grados a la sombra en casi toda la Península, pero ya se sabe lo que dice el viejo refrán, que a caballo –con perdón, por supuesto– regalado no hay que mirarle los dientes. Y lo importante en esta coyuntura es aprovechar lo bueno que venga.

A partir de ahí, es conveniente obtener las conclusiones correctas. La primera, sin duda, que depender del clima, en España o en Galicia –sobre todo en puertas de un anunciado cambio que puede amenazar al planeta entero y cambiar de raíz usos y costumbres– no parece la mejor receta económica, laboral o social para afrontar el futuro. Lo que no quiere decir que haya que asumir el fin del turismo, la hostelería y la hospedería, sino analizar lo que viene, sus probables consecuencias y alternativas, y la posible adaptación de lo que hay a lo que se precise. Y en eso de la previsión no es que este Reino vaya muy avanzado, la verdad.

(Dicho sin el menor ánimo de agobiar, debe añadirse otra reflexión, en la misma línea que la anterior pero desde el punto de vista de la demografía. Porque es otra crisis, que probablemente coincidirá con la climática, que está presente en la casi totalidad de los estudios serios, a pesar de los cuales apenas se obtienen conclusiones por quienes debieran hacerlo, que son las gentes de la res publica, o propuestas concretas de remedios que aplicar lo antes posible. Y aquí no los hay, no existe un plan coordinado y elaborado a fondo: casi todo se va en parches, en la fórmula de salir del paso “como sea”. Sic, según Zapatero).

En FARO se ha insistido –tanto en información como en opinión– en los riesgos de la dependencia económica de factores que, en principio, no se pueden resolver de inmediato con los métodos habituales. Pero es lo cierto que ni los gobiernos se han movido lo suficiente para afrontarlos en serio, ni los grupos sociales han tomado conciencia del peligro y presionado para que se tomen medidas adecuadas. Con excepciones, es cierto, pero también con muy poco resultado. Y además con mala suerte, porque a las crisis pasadas o por venir se han sumado otras, muy graves, la de 2008/2012, económica, y la actual, sanitaria, del maldito coronavirus.

Pero hay tiempo todavía, aunque no mucho. Y es urgente por ello tomar conciencia plena de lo que se necesita, de lo que está en juego y de la evidencia de que la solución, si la hay, es tarea de todos y todos han de colaborar. La incógnita, y la segunda paradoja, está en que la deleznable mediocridad, la miopía y el egoísmo que define hoy en día el oficio político en general, resulte el peor obstáculo para encontrar salida a lo que requiere decisiones. Con otro dato que necesita reflexión: el hecho de que la política española no sea capaz de entenderse no es culpa del sistema, sino de sus actores. Pero añade magnitud al problema: habrá que esperar un milagro o, sencillamente, que gobernantes, gobernados y opositores se percaten de una vez que sin proyecto común, todo se quedará en el atolladero.