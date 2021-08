La colaboración

Por si no hubiere ya suficientes dolores de cabeza entre el personal y un cierto desasosiego en la sociedad por el COVID, ahora resulta que la Fiscalía le pide a gallegos y gallegas que colaboren a la hora de denunciar infracciones de tráfico que impliquen especial riesgo. Y, sin ánimo de incordiar, no es que parezca demasiado: es que, añadido al peso de lo que se demanda a la hora de atender las normas sanitarias, cumplir las reglas fiscales y asumir otras responsabilidades que depositan los gobernantes en la espalda de los gobernados, cabe preguntarse si a la hora de la verdad no será una carga excesiva.

La cuestión que ha de quedar clara desde el principio es que, en efecto, la responsabilidad, en una sociedad democrática, no puede limitarse a los que toman decisiones; es preciso que aquellos a quienes afecta hagan su parte. Pero debe tenerse cuenta que a la hora de exigirle a cada cual que cumpla, hay niveles y grados. Y cuando la Fiscalía, por ejemplo, solicita colaboración, resulta lógico suponer que antes de apelar a los ciudadanos lo ha hecho –sin éxito– a la autoridad de la que depende la dotación de medios para que los que deben cumplir antes el resto tengan lo necesario.

No es el caso de la Guardia Civil de Tráfico –uno de cuyos miembros, gallego, ha muerto sirviendo a la sociedad– cuyas dotaciones en medios humanos y materiales no están a la altura de su misión, como saben y padecen sus agentes. En el caso de las infracciones graves de tráfico que suponen riesgo para terceros, raros son los conductores o viajeros que a lo largo de su vida no han contemplado actos de vandalismo en la carretera. Pero es raro que se produzcan denuncias específicas, y las que hay suelen resultar anónimas: en ese sentido, la petición de la Fiscalía resulta útil, pero más lo sería si el ministro cumpliese su obligación.

No se trata, conste, de trasladar responsabilidades a unas espaldas para aliviar la carga en otra. Se cita al señor Grande-Marlaska porque es el máximo responsable de lo que sucede, bueno o malo, en el ámbito de su departamento, clave para garantizar el orden público. Y en él se incluyen el tráfico y sus circunstancias a las que alude una Fiscalía que orienta su petición a la mayor y mejor protección de lo común, que es la seguridad vial, que es parte clave de ese orden por el que vela el ministerio que rige el antes modélico señor magistrado.

Es por eso por lo que, insistiendo en que cada cual ha de cumplir con lo suyo, merece la pena que se atienda por la sociedad lo que se le pide. Sería un bien general que la inmensa mayoría de quienes viajan por las carreteras españolas participen –y más en agosto, con las carreteras repletas– en una protección que, por ser colectiva, a todos beneficia. Por eso, y regresando al primer argumento, que la carga de la responsabilidad se comparta entre gobernantes y gobernados no es otra cosa que el resultado de un Estado de Derecho y del ejercicio responsable de la libertad. Por eso valdría la pena que la Fiscalía tuviese respuesta positiva.