La leyenda negra de Fu-Manchú

El aliado más poderoso del terrible Fu-Manchú en su objetivo de mandar a los humanos a tomar por donde amargan los pepinos es la estupidez de “oídos sordos”. Sabedor de que el talón de Aquiles de los hombres es el egocentrismo de veinticuatro quilates: primero yo, y los otros que arreen. Estrategia que utilizará Fu-Manchú para dejarnos vistos para sentencia.

El virus de tonto no tiene un pelo y su arma preferida es la mutación, la máscara genética. Y cambia de máscara como de chaqueta

La vacuna anticovid nos ha caído del cielo con el esfuerzo titánico de los sabios, los ciudadanos ricos lo celebramos con suelta de globos y gran chocolatada, pero, ja, Fu-Manchú y sus asesores saben que el virus de tonto no tiene un pelo y su arma preferida es la mutación, la máscara genética. Y cambia de máscara como de chaqueta, cada chaqueta es más agresiva, y lo trágico es que empieza a reírse de nuestra sacrosanta vacuna. Agotaremos el alfabeto griego bautizando variantes, sepa el que esto leyere que vamos por la delta, y que la muy desgraciada: introduce nuevos cambios genéticos que le permiten propagarse dos veces más rápido (American Society of Microbiology), que el periodo de incubación de la nueva es de cuatro días en vez de seis (Virological), que la proteína espiga o de pico de la variedad delta posee la facultad de reírse de la protección de la vacuna y permite que el virus entre en nuestras células y las chingue (Cooper, profesor de Microbiología Genética Molecular de la University of Pittsburg), que las personas infectadas con delta tienen 1.000 veces más virus en las vías respiratorias y por tanto son más propensas a rociar con el virus cuando tosen, estornudan o hablan, que de seguir la perversa delta en acción el ritmo de contagios en EE UU pasará de 42.000 a los 250.000 diarios, que ya se constata la disminución de la efectividad de la vacuna, así la Pfizer solo protege a un 88%, y estaba en 94%, y la AstraZeneca solo inmuniza a un 67% con la variante delta.

Fu-Manchú no mueve ficha. Lo hacemos nosotros desoyendo a los científicos. Que insisten hasta quedar sin voz: “Pongan atención”, nos advierte el Dr. William Haseltine, exprofesor de la Harvard Medical School.

Está en nuestras manos. No seamos gilipollas. De lo contrario Fu-Manchú nos hará conocer la “variante >”, aunque es posible que la conozca él sólo.

Si fuera posible yo donaría mi tercera dosis de vacuna a cualquier ciudadano del mundo sin vacunar. No se trata de caridad, ni de solidaridad, de lo que se trata es de estar vacunado y bien vacunado.