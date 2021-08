Los ingenuos

Siempre desde una óptica personal, lo que parece el colmo de la ingenuidad es protestar ante un hecho del todo predecible. Y porque también se sabe que al señor Sánchez, su equipo y seguidores, les importa un rábano la queja del presidente Feijóo, porque Moncloa tiene a su disposición una parafernalia propagandística que es capaz de manejar los datos como hacía Fernando VII con las carambolas: puestas para acertar, no falla ni una. Pero se nota el tongo. Y, conviene insistir en ello, mientras la Xunta más se enfurruñe, aún con motivo, malo: urge otra táctica.

Lo peor del asunto es que el panorama no ofrece remedios, al menos hasta que toque a elecciones y la gente corriente no se deje seducir –como tantas otras veces y con casi todos los gobiernos– por la propaganda progubernamental que directa o inducida, rellena casi todos los espacios. En este caso, una prueba de cargo la constituyen las declaraciones a FARO acerca de los dependientes que están sin cobrar desde que hace más de un año se le “garantizaron” las percepciones a las que tienen derecho según decían como “política social ejemplar” los concesionarios.

Ahora discutirán Xunta y Gobierno por culpa de quién ocurren tales cosas, y bastantes otras se repiten en sectores de ésos que se definen al borde de la exclusión y que –curiosamente, acaso por las cosas del reparto– el PSOE dejó en manos podemitas pero ésa es la situación que, por cierto, argumenta la convicción de aquellos que dicen que en el fondo, todos los políticos son iguales, o muy parecidos, a la hora de cumplir. Algo que les molesta, a todos, mucho y que quizá sea injusto, pero que es responsabilidad de todos ellos: los unos por caraduras y los otros por ingenuos.

Acaso resulte de alguna utilidad insistir en eso que se ha dejado escrito de que frente a cuanto ocurre no basta con la protesta más o menos airada y que urge otra táctica que tenga visos de conseguir resultados. Y como dice, con razón, doña Margarita Robles –una de las ministras que es también magistrada, que honra tal doble condición– al negar que los jueces sean la oposición al Gobierno, parece también cierto que la vía de los Tribunales es hoy la única que aporta, en general, garantías de obtener Justicia ante no pocos atropellos del ejecutivo. Y acudir a ellos no es “judicializar” la política: es, sencillamente, casi la única vía que le queda a la ciudadanía y los partidos –o gobiernos autonómicos– adversarios de los que mandan para obtener satisfacción a sus reivindicaciones fundadas. Y por eso no queda otro remedio que utilizarla.