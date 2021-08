Nos últimos tempos estamos a escoitar un día si e outro tamén, a canción triste de Hill Street, por dicir algo, dun xeito que xa dá vergoña, cando non indignación, dende logo nada ten o tema de reconfortante, nin divertido.

Falar, por falar do problema number one do noso país, o despoboamento e abandono do rural, que xunto coa baixada imparable da taxa de natalidade, están a converter esta impensable realidade, tan só hai uns anos, nunha bomba de reloxería que nos vai estoupar nas mans máis pronto que tarde, é como pouco un acto de irresponsabilidade, cando non algo peor.

Os nosos políticos, os tertulianos de turno que saben de todo, como se foran expertos en nada, os analistas de mercados, os sociólogos, os psicólogos que non paran de advertir dos problemas mentais que nos estamos creando, e unha interminable lista de sabios, expertos, inútiles e curiosos non dan abasto a repetir ante os representantes dos mass media, enténdase, xornais, cadeas de televisió, e medios de comunicación, que a España baleirada é un gravísimo problema, un máis deste país noso dos nosos pecados, que entre todos a mataron e ela soíña morreu, como dicía o meu pai, coa lucidez dos que acumulan sabedoría e experiencia ao cabo dos anos.

Pero falar por falar, resulta que é o único que saben, ao que se ve, estes listillos que medran e viven, pero que moi ben, ao cheiro desta pseudo democracia que tan ben serve a uns e tan mal lles vai con ela a outros. Xa saben aquilo da cor da botella.

A cousa é que Teruel tamén existe, si, non hai dúbida, e algún ademais xa atopou o seu oco nas bancadas do Parlamento, con este conto, pero lamentablemente tamén existe Soria, e o interior de Galicia, e as chairas de Castela e León, e as terras de Extremadura que son dous: Cáceres e Badaxoz, e dende logo as estepas de Aragón, e a mancha de Don Quixote, tan só por citar algún dos lugares desta terra nosa cada vez máis baleirada, abandonada e esquecida.

Entre tanto, pechan escolas, porque é caro manter unitarias con mestres, como antes, e ademais non hai rapaces. Claro, non nacen rapaces, porque os vellos non temos capacidade para enxendrar e lamentablemente nestes nosos pobos, estanse a quedar unicamente os vellos, porque non hai traballo para os novos, tampouco hai o máis mínimo servicio, nin atractivo para tentar que se queden.

Onde foron as casas cuarteles da Garda Civil?. Onde atopamos agora as liñas de buses, ou as estacións de trens?. Alguén recorda aquelas salas de baile e os cines onde aproveitaban a escuridade para bicarse e meterse man as parellas?. Que pasou e continua a pasar nunha nova volta de torca, coas oficinas bancarias, e así dia tras día, nunha lista inesgotable de recordos do que foi, de perdas de calidade de vida e servicios, e de ruína e abandono das xentes, buscando as cidades, porque no rural xa non hai quen quede?. A España baleirada, si. Eu cando lles escoito falar das medidas que se están a tomar, penso para min, mentres miro os muros de pedra das aldeas abandonadas; “a outro can con ese óso.”...