El puerto de Marín, motor del crecimiento y desarrollo, que llevó a nuestra villa a ser el tercer puerto pesquero español y que fue el principal protagonista de nuestra economía, hoy, desgraciadamente para los marinenses, pierde tráficos: contenedores, fruta, congelado, y a pique de perder celulosas, y languidece. No seremos nosotros quienes tengamos que analizar las razones y sus posibles soluciones, por ser estas múltiples y complejas, para encauzarlo y reconducirlo de nuevo, recuperando el tráfico perdido, pero si, desde una posición objetiva, podemos y debemos, al menos, hacer una llamada urgente a los que tienen la capacidad y el conocimiento de la situación, para que se dediquen inmediatamente a solucionar esta crítica situación por la que pasa nuestro puerto, en estos momentos decisivos para el futuro de nuestra villa.

Pues no debemos olvidar que el puerto fue el principal impulsor de nuestro crecimiento y desarrollo, que nos llevó a esta prosperidad de la que disfrutamos, y de la que dependemos para seguir creciendo, pues no tenemos otros medios, ya que no disponemos de parque empresarial ni tan siquiera de un modesto polígono industrial, por cierto, “siscados” por toda Galicia, en villas y pueblos menores que el nuestro, que pueda relanzar y sostener un crecimiento necesario. El puerto forma parte indisoluble de nuestra villa que, por otra parte, cedió una zona importantísima de nuestra costa y playa para su instalación y consolidación, en sus sucesivos crecimientos, de tal modo que hoy, ocupa todo nuestro frente marítimo. Crecimiento y expansión que, a decir verdad, no se hicieron con sentido común, y parece que fue una decisión atropellada para salir del paso, ya que estuvo abandonado de la administración demasiado tiempo, pues el necesario tren, desde que se aprobó, tardó setenta años en llegar.

Finalmente, en 1982 se aprobó un proyecto de crecimiento y expansión, no deseado e irracional, realizándose en una zona que no fue la adecuada. No podemos dejar de señalar, que ya la corporación municipal del momento, se opuso a que el crecimiento se hiciera apoyándose en el muelle pesquero. Y ello por varias razones: una porque entorpecería el normal desarrollo del movimiento pesquero, y otra y más importante, si cabe, que no tendría el calado que exigían los tiempos y sobre todo cara al futuro, y de hecho no sé cuántos dragados se han producido ya, para mantener el necesario calado. Que esta debería hacerse apoyándose en el muelle comercial de Marín, tal como estaba previsto. Y que habría que desplazar los astilleros a la zona de Estribela. No se hizo así, y ahora viene los problemas de falta de calado y de continuidad del puerto.

Bien, pero ahora, lo más importante es conseguir recuperar los tráficos, y conseguir otros, y para ello los empresarios, armadores y asociaciones vinculadas, junto con la Autoridad Portuario y la Corporación Municipal, deben apoyar con todas sus fuerzas para conseguir esa recuperación imprescindible para nuestra subsistencia. Que así sea.