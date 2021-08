Leída la noticia de FARO acerca del interés de fondos extranjeros de inversión por los pazos en Galicia, a la vez que la compra de aldeas vacías por parte de emigrantes que vuelven, habría una curiosidad que satisfacer, con permiso y sin mala intención. En forma de pregunta, sería la de por qué los gallegos que aquí residen y pueden no hacen algo parecido. Cierto que los hay, pero la propia afluencia de estadounidenses, chinos, italianos y/o franceses que cita este periódico, además de los retornados, indica que al menos en apariencia existe no demasiado interés.

Ya puestos, habría que indagar sobre el motivo de que una buena parte de la gente de aquí que triunfa lo hace fuera y no dentro de su propio país. Cierto que los hubo y los hay, incluso en primeros puestos del relativamente reducido ranking mundial de grandes fortunas –que son el escaparate de los que cumplen sus legítimas ambiciones–, pero pocos. Y como Galicia ya no es, ni de lejos, aquella de la posguerra y de los años de los planes de desarrollo, en los que, por cierto, mucho no contaba, resulta lícito seguir con las preguntas para buscar los motivos reales de ello.

Con franqueza, y desde la opinión personal, uno de los problemas consiste en la escasa imaginación de un sector de la patronal. Durante demasiado tiempo y hasta hace poco, el ejercicio empresarial organizado ha sido ramplón, poco ambicioso, con déficit imaginativo y, como en otras actividades, miope. Preocupado más por el hoy que por el mañana, se ha conformado con sobrevivir en el día a día –“Ya bastante complicado”, decían algunos– y arriesgaban poco aquí: lo suficiente para mantenerse y crecer lo preciso para mantenerse.

No se trata, conste, de culpabilizar a un sector que, a pesar de lo dicho –y que, por supuesto, no se limitaba a la pura inercia– hacía lo que otros también. Desde el sindical al político, y venía a ser algo así como mirar de reojo al contrario para no ser sobrepasado en los minifundios, no tanto físicos cuanto mentales en que bastantes habitaban. Cierto que los medios eran los que eran y había que escoger, priorizar, y la elección fue antes por el cemento que por la educación. El argumentario, ampliable, se puede discutir, pero no rechazarse en su totalidad sin meditarlo.

Y es que, por muchos motivos –también históricos–, lo propio antes que lo común ha sido un concepto político muy atendido por los gallegos de aquí, al contrario que por los de allá, que vivían en sistemas económicos y culturas diferentes, más dinámicos y vivos. Los asimilaron y ahora los repatrían. La idea de hacer negocio con lo que hay en Galicia sin explotar, o considerado “antiguo”, la ejecutaron ya alemanes e ingleses y, ahora, los fondos –que ya se verá si son buitres o palomas– vienen a ampliar el negocio, por lo que se ve a precio de saldo. Es una lástima que, de nuevo y a lo que parece, algunos empresarios gallegos hayan olvidado que fortuna audentes iuvat. Eso explicaría estas y otras cosas, pero basta: hay que aprender a rectificar.