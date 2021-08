A principios de los setenta algunos compañeros comenzamos a asistir a los conciertos que Gay Mercader y otros empresarios del rock montaban con bandas de primer nivel. Nos montábamos en mi Dyane 6 y poníamos rumbo al Palacio de Deportes del Real Madrid, o a la cancha del Joventut de Badalona, que eran los principales santuarios en nuestro país para las giras internacionales de música rock.

Así, desde provincias conseguí ver en directo a aquellos músicos que admiraba y que hasta el momento sólo había escuchado en los LP ‘s que Antón Beiras nos traía puntualmente de sus estancias en Inglaterra. Unos álbumes que nos abrían la puerta a un nuevo mundo sonoro y estético en aquel momento disponible únicamente para algunos iniciados. No existía una corriente mainstream del tipo que hoy conocemos, ni en las modas ni en la música.

La primera banda que vi en directo, de las que en nuestra pandilla teníamos como referencia, fue Jethro Tull. En este concierto experimenté en mi propio cuerpo lo que era la presión sonora. Una dimensión que hasta el momento nunca había sentido. Entonces entendí que había un mundo más allá de la Semprini, la Cabotrón, la Lombardi y todos aquellos sucedáneos con los que se amplificaban aquí las actuaciones de las formaciones musicales. El arranque del concierto comenzó con un puente musical rítmico y, cuando Iam Anderson acercó la flauta al micrófono, pensé que no había espacio acústico para que ese instrumento melódico pudiera salir por encima de aquel muro de sonido. Pero de repente la flauta apareció nítida, clara y contundente…, creo que fue a partir de ese momento, cuando tomé la decisión de aprender en qué consistían las técnicas de sonorización y producción musical.

En este trajín de música y carretera asistimos a otros conciertos como la gira de Mickey Oldfield con su Tubular Bells o la de Clapton, posterior a su desenganche con el Ocean Boulevard. Entre concierto y concierto, no se como, descubrimos una distribuidora de películas musicales Musidora Films que disponía de algunas pelis de eventos míticos de la época como fueron Monterey Pop, Woodstock, Pink Floyd en Pompeya, Don’t Look Back etc. Nosotros necesitábamos, queríamos ver esos films y que se proyectaran en Vigo, pero las salas convencionales no atendían este tipo de público, así que de la noche a la mañana nos convertimos en exhibidores. Para ellos recurrimos al origen: Los Salesianos. El colegio en aquel momento tenía un pequeño cine, nada que ver con la infraestructura del local de ahora. El administrador del centro era un religioso llamado don Salvador que había sido mi profesor de geografía cuando cursé el bachillerato elemental, una persona muy afable y optimista, así que le planteamos la posibilidad de arrancar un ciclo de cine musical en la sala de proyección del colegio y accedió sin dudarlo. Ya teníamos el espacio, el proyector y unos avezados proyeccionistas antiguos alumnos del cole que se hicieron cómplices y buenos amigos. Uno de ellos, más tarde ya en los 80, sería uno de los socios del Kremlin junto a Bibiano y Ricardo Lobato el de Schasmo, uno de los lugares iniciáticos de lo que conformaría la llamada movida viguesa. Ricardo, comenzó su incursión en ese mundillo con el que era en aquel momento nuestro bajista de Los Santos, Nando Pereira, en uno de los primeros locales del centro de la ciudad denominado El Charango, situado al principio de la calle Carral, justo frente a la heladería Capri. Un local que programaba semanalmente música en directo y nos daba a conocer en vivo a creadores e intérpretes excepcionales alejados de la música más comercial.

Las películas que alquilábamos en Musidora Films llegaban por tren a la vieja estación de Vigo en una saqueta de color crudo con letras troqueladas en negro y con el nombre de la distribuidora que contenía las bobinas de 35 milímetros. Se las pasábamos a los proyeccionistas y ellos se encargaban de preparar el material para la exhibición. Los días de programación de los pases, previamente anunciados en los lugares más underground de la ciudad por donde se movía nuestro target, unido al boca a boca, aparecían en el patio de los Salesianos decenas de tipos y tipas con un aspecto nada convencional: hippies, folkies, rockeros… En aquel momento en el patio del colegio, justo al fondo, estaba el lugar de acceso a la sala de proyección. Las instalaciones nada tiene que ver con las hoy en día con su acceso independiente por la calle Venezuela y que conocí hace un año, cuando con los Deteriorados tocamos junto a otras muchas bandas de la ciudad en el concierto homenaje a nuestro compañero de ese mismo cole y excelente músico Arturo Álvarez Ruade fallecido de forma repentina. Al principio pensamos que a don Salvador aquel ambiente tan poco convencional le iba a intranquilizar así que, después de la primera proyección me acerqué tímidamente a él y le pregunté: “¿qué le pareció don Salvador?”. Me miró sereno y con signo de aprobación me dijo “muy bien, suena muy bien y una gente muy tranquila”. El ambiente en la platea poco tenía que ver con lo que sucede hoy en cualquier sala. La gente bebía latas de cerveza in situ y el que más y que menos fumaba algo que olía. Quizá esa mezcla de ingredientes exógenos aplacaba y paliaba cualquier atisbo de alteración. Por contra, los presentes en silencio religioso, sólo movían la cabeza a golpes rítmicos cuando los riffs de Hendrix y Clapton, la flauta de Ian Anderson, los teclados de Tangerine Dream o las elucubraciones armónicas de Pink Floyd, sonaban contundentes por aquellas dos columnas Lombardi que habíamos metido en el escenario para aumentar la potencia del sonido.

Ante estos preliminares, no es de extrañar que los Salesianos en Vigo, tanto el patio como el cine, más tarde se convirtieran en un lugar de tolerancia y referencia. El espacio exterior como lugar de cita para celebrar manifestaciones democráticas y reivindicativas durante en los últimos estertores de la dictadura y, ya en los ochenta, en el interior, concretamente en la sala de cine, en el lugar de nacimiento y presentación pública de lo que se llegaría a denominar “la movida viguesa” a partir de aquel concierto del 81 abanderado por Siniestro Total que, junto a otras formaciones, harían pública la propuesta musical de una nueva generación urdida en las entrañas de nuestra ciudad olívica.