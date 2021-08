En nuestro país, cada crisis económica parece exigir la fervorosa plegaria del cambio de estructuras productivas. Hacerlo, repetir en bucle dicha nebulosa fórmula como bálsamo de nuestra fragilidad en materia económica y de empleo, se ha convertido en punto de encuentro de desesperados, oportunistas y profetas más o menos psicodélicos. El turismo y la construcción atraen de modo particular la animadversión de estos maximalistas, que llegan al punto del menosprecio y condena de ambos sectores tractores, bien reales, de nuestra riqueza y empleo a la incertidumbre de sus esbozos alternativos.

A la construcción y el turismo les acompaña en el círculo del infierno la descalificación de la mera idea del crecimiento económico y su indicador numérico, el PIB. En contraposición se adopta la mullida concepción de que la tecnología y con ella los incrementos de la productividad, sean garantes de una vida donde la mera idea del trabajo pase a ser un concepto obsoleto, la realización del viejo sueño del yerno de Marx, Paul Lafargue, y su derecho a la pereza.

La realidad tiene la facultad de ponernos los pies sobre la tierra. Estos días, los datos de coyuntura vuelven a mostrar importantes incrementos de beneficios empresariales, ascensos considerables del PIB y, lo humanamente más importante, la fuerte creación de empleo en todos los sectores de actividad, aunque no olvide el presente efecto de la estacionalidad. Rondar la cifra de 20 millones de empleados y 23 millones de población activa, nos devuelve a los escenarios anteriores a la pandemia y, un poco más allá, a los previos a la crisis financiera de 2008.

No olvido, repito, ni puedo minusvalorar la estacionalidad turística, la temporalidad y precariedad de tantos contratos que afectan en particular a los jóvenes, los parados de larga duración mayores de 55 años o la bolsa de trabajadores aún retenidos en los ERTE, todos ellos elementos de nuestro mercado laboral que exigen perentoriamente políticas activas eficaces, pero es preciso atender a los indudables positivos efectos que traerán los fondos europeos para la recuperación, un elemento que todavía no se ha materializado en nuestras estadísticas económicas y de empleo. En cualquier caso, no tomen estas palabras como axiomas infalibles. Advertía, el por tantas razones sabio, Keynes que: “nos comportamos como tejedores, deslizándonos en la superficie del agua, sin contacto con sus profundos remolinos y corrientes”.

*Economista