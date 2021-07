La palabra tregua se estaba borrando de nuestro diccionario tras la calma del confinamiento y meses siguientes. No hemos aprendido casi nada de él. O, mejor dicho, no hemos aprendido a darnos tregua: continuamos en bucle y esclavos de lo supuestamente urgente. PSOE y Podemos se dan una tregua y apartan sus tensiones, o sea, las tensiones se pueden apartar. Como el que aparta la verdura en el plato, hala, apartada. A otra cosa, mariposa. Es decir, son tensiones de quita y pon, tensiones apartables, aparcables, tensiones fingidas. Tensiones de pacotilla que nos suben la tensión. Solo al apagar el Telediario vuelve la presión arterial a su sitio. Igual le ocurre lo mismo al presentador. Llegamos a final de julio saturados de tensiones y teatros y pirómanos; de venas reventando en el cuello clamando contra el contrario. Qué tensión. Qué agobio. La tensión apartable es a cuenta de los próximos Presupuestos, a cuenta del salario mínimo y a causa de la renovación o no de los ministros podemitas, algunos de los cuales empiezan a verse ajados en la mesa del Consejo si su imagen y actitud se compara con la de las nuevas ministras y ministros socialistas, con mejor cara y porte y más ganas y menos tensiones. Con menos necesidad de agosto y agostear. Estamos ‘agostados’ de nadar por julio hasta el oasis de agosto. Apártese, hombre.