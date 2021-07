O presente e o futuro de Galicia pasa por ter un proxecto económico claro, definido e cun rumbo certeiro. Pero os proxectos económicos claros no se basean en dicir e repetir que queremos que chegue diñeiro dos fondos europeos. Baséanse en ter proxectos aliñados cos catro obxectivos dos Next Generation e as dez políticas panca: unha Axenda Urbana e Rural, infraestruturas e ecosistemas resilientes, unha transición enerxética xusta e inclusiva, a modernización do tecido industrial e das pemes, o pacto pola ciencia, a nova economía dos coidados ou o impulso da cultura e do deporte, entre outras.

Polo tanto, para ter un proxecto económico rigoroso, crible e con peso hai que ter programas traballados e maduros para dixitalizar e promover a conectividade en todo o territorio; e máis tendo en conta que somos a comunidade autónoma con máis zonas brancas NCA, sen cobertura de banda ancha de nova xeración. Hai que ter proxectos rigorosos que, baseados na transición ecolóxica, na innovación e nas TIC, posibiliten un sector primario potente e competitivo a nivel nacional e internacional. Hai que dispor de programas ambiciosos que favorezan a cohesión territorial, xerando vilas e pobos con equipamentos, servizos, dotacións e recuperación do espazo público. Hai que tomar decisións valentes para traballar polo turismo sostible. E debemos ser unha comunidade que aposte polas mulleres porque somos o 52% da poboación.

Apostar polas mulleres é apostar non só pola igualdade de dereitos, senón tamén pola economía. Representamos máis da metade do talento porque somos o 62% de tituladas universitarias; porque son femininos máis do 70% dos Premios de Fin de Carreira; porque os expedientes académicos máis brillantes do país teñen nome de muller; porque dispoñemos de innumerable mulleres con mentes brillantes e traxectorias profesionais impecables no mundo do coñecemento, da economía, da ciencia, das enxeñarías, da universidade, das tecnoloxías, do medio ambiente, das artes, e de todos os ámbitos de actuación. Por todo elo, as mulleres deben estar e xogar un importante papel á hora de definir a Galicia que queremos e necesitamos.

A Xunta non está realizando este traballo. Cada día lles escoitamos queixarse, denunciar, incluso descualificar. Pero, cales son os proxectos tractores que teñen para Galicia?; que sinerxias foron capaces de sumar cos sectores económicos, sociais e culturais de Galicia para ter un proxecto transformador de futuro? Está claro que non podemos perder o tren da nova economía e da nova sociedade e iso só se logra tendo un proxecto claro de país que hai que construír escoitando moitas voces, ás do talento e coñecemento que representan moitos sectores económicos, universitarios, empresariais…, e tendo en conta as nosas grandes potencialidades.

Hai que pasar da publicidade á acción, da denuncia á programación; da arbitrariedade á busca de consensos e cooperación; pasar da confrontación e o ruído ao plantexamento de puntos comúns para traballar de forma conxunta; pasar dos titulares dos 140 caracteres a proxectos potentes que canalicen á nosa sociedade hacia o único obxectivo para o que merece e debe traballar a política que non é outro que mellorar a vida da xente.

Esa é pola Galicia pola que apostamos neste 25 de Xullo.