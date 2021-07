Universidades gallegas: tres propuestas

A pesar de lo que hayan podido leer ustedes en los últimos tiempos, el Sistema Universitario gallego (SUG) está muy bien en perspectiva comparada. Es verdad que hay facultades, departamentos y grupos de investigación mejores y peores. Pero la media cumple y está adaptado a las necesidades del Mundo actual. La calidad de la docencia y la investigación hoy es muy superior a la que yo disfruté en mis años de estudiante. Aun así, reconozco que podemos mejorar. Siempre podemos hacerlo. Ahí van tres modestas propuestas, una para la docencia, otra para la investigación y la última para la transferencia de conocimiento.

Prestarse los profesores entre las tres universidades sería fácil de implementar, no tendría coste adicional y permitiría aprovechar mejor los recursos disponibles. Imaginemos que tenemos un profesor especialista en una materia que es muy bueno. Imparte docencia en la USC. Pero resulta que sería también el mejor candidato posible para impartir docencia en una asignatura en un grado de la UDC; no como responsable principal, de forma que se salvasen problemas de actas y exámenes. Los dos departamentos, el de origen y destino, están de acuerdo y el profesor está dispuesto a impartir docencia en las dos universidades. Lo lógico sería que, sin farragosos trámites y con los límites que se consideren razonables, se pudiese hacer. Lamentablemente, no se contempla esa posibilidad. Qué ilusionante y útil sería firmar un convenio entre las tres universidades y diseñar una cámara de compensación de horas, de forma que solo los saldos netos se tuviesen que liquidar.

Hoy no es posible formar un grupo de investigación de referencia con miembros de las tres universidades gallegas simultáneamente. Todos los que no sean de la propia se consideran externos, estén ubicados en Boston o en otro campus gallego. Esto limita y condiciona el trabajo en equipo; nos ata las manos. ¿Por qué la Xunta no se anima a modificar sus convocatorias para contemplar grupos a escala SUG?

Finalmente, qué bueno sería que las universidades gallegas firmasen convenios de colaboración con las instituciones autonómicas, partidos políticos, nuestros agentes socioeconómicos y otras entidades gallegas sin ánimo de lucro, para que todo el conocimiento que atesoran las tres universidades fluyera a la Sociedad gallega. Bastaría con que ese tejido llamase pidiendo una ayuda o un consejo para que la universidad pusiese a su disposición a la persona escogida o apropiada sin coste. Ese trabajo sería convenientemente reconocido por la universidad dentro del horario de trabajo del profesor correspondiente. Esta protocolización de los lazos entre agentes alimentaría posteriores respaldos y apoyos a las universidades cuando se tratase de mejorar su financiación o encontrar socios para algo que interesase particularmente al SUG.

Vertebrar, compartir, construir juntos. Como un país.

*Director de GEN (UVigo)