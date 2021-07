Los cómplices

A la vista de los acontecimientos que rodean al astillero “Hijos de J. Barreras”, y a la vez que se anuncia –eso acaba de publicar FARO– una supuesta futura venta de la firma, cobra especial importancia la reunión que esta semana mantuvo el vicepresidente segundo de la Xunta y titular de Economía e Industria, don Francisco Conde. Asistieron, además del conselleiro, gestores de Kroll Business, incluido –dato sorprendente este– el recién cesado Prothero, que ejercía como presidente de Barreras, representantes de Oaktree –encargada de tramitar la quiebra– y de Cruise Yacht, propietaria del astillero. El tema, presente y futuro de la firma.

Lo que tiene poca explicación–o, para ser exactos, ninguna– es que de esa “cumbre” nada saliese de positivo para los intereses de los trabajadores y de Galicia. A pesar del negro horizonte, de la inminencia de un ERE o de un ERTE masivo, e incluso de signos de conflictividad en el sector de la construcción naval, allí nadie puso sobre la mesa una propuesta viable. Algo coherente con la oscura trayectoria de empresa y gestores, pero no con la actitud del vicepresidente (segundo) del Ejecutivo gallego, que mantuvo la exigencia de una agenda de trabajo del astillero para acceder a la petición de ocho millones de euros como parte de una salida razonable.

Se ha dicho, y repetido, que la obligación de un gobierno, cualquiera, es velar por los intereses generales, defender a la sociedad que regenta y controlar cualquier atisbo de irregularidad. Pero también se ha defendido la flexibilidad necesaria para no igualar la firmeza con la tozudez: porque eso hace a los excesivamente rigurosos cómplices, en cierto modo, de las desgracias; no coautores, es cierto, pero desde luego sí comparten complicidad, en sentido fáctico y no legal, del resultado negativo. Don Francisco Conde, visto de esa perspectiva, habrá de procurar una explicación que convenza , pero le va a resultar difícil.

Y es que la Xunta, en su conjunto –Industria forma parte del gobierno autonómico presidido por el señor Feijóo– no puede en ningún caso encastillarse tras exigencias, por razonables que sean, cuando lo que está en juego es en definitiva la estabilidad de un sector, la construcción naval, estratégico para la economía del país y avanzadilla histórica, en tiempos también muy difíciles, del prestigio tecnológico y laboral de los astilleros gallegos. Y menos aún, caer en la apariencia de que se da prioridad a un problema sobre otro, aunque sean distintos y no comparables salvo en la impresión de las opiniones pública y publicada.

Y la Xunta lo sabe. O debería: procede porque en casos como el de la multinacional norteamericana “Alcoa” pretendió abandonar Galicia, llevándose consigo el dinero público recibido, el gabinete del señor Feijóo no recurrió a reuniones discretas, sino a exigencias concretas, directas y sonoras; cosa diferente son los resultados, que dependen menos en ese caso que en este de Barreras, asunto por cierto que plantea dudas al menos desde que “Pemex” tomó protagonismo. Y, del mismo modo, habrá que ver cómo reaccionan, hoy mismo y en su congreso, los militantes y dirigentes del PPdeG a la hora de tomar postura en defensa del astillero e incluso de “Celulosas”, cuya continuidad aquí se ha visto casi eliminada por la sentencia que anula la cesión del uso de los terrenos que ocupa. A la Xunta le ha llegado la hora de mojarse del todo en defensa del interés general de los gallegos todos y de los más concretos de quienes trabajan en, por y de Barreras y ENCE. Y la sociedad entera debe formar parte del respaldo de las justas reivindicaciones: ya está bien de silencio en las fuerzas “vivas”: de lo contrario serán cómplices, como mínimo pasivos, en la desaparición de miles de empleos. Y esas sí son palabras mayores.

¿O no…?